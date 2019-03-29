В ожидании чуда: 10 видов спорта, достойных оказаться в программе Олимпийских игр

27 марта Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение оргкомитета Олимпиады–2024 в Париже внести брейк-данс в олимпийскую программу. Помимо него, на Играх также будут представлены спортивное скалолазание, серфинг и состязания по скейтборду. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов решил рассказать про топ-10 видов спорта, которые уже давно могли бы оказаться на Олимпиаде, но так и остались непризнанными.

Шахматы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Шахматы уже давно могли бы стать олимпийским видом спорта. Но главная претензия, которую всегда предъявляли противники появления шахмат в программе Игр, – это отсутствие зрелищности. Тем не менее сейчас этот вид спорта близок к Олимпиаде как никогда: Французская шахматная федерация обратилась в комитет по подготовке Олимпийских игр–2024 в Париже с предложением включить шахматы в олимпийскую программу.

Крикет

Крикет имеет миллионы последователей по всему миру. Федерации по этому виду спорта существуют в Кении, Зимбабве, Шри-Ланке и даже Афганистане. Однако с Олимпиадой у крикета не сложилось. Единственный раз он был включен в программу летних Олимпийских игр в 1900 году, которые прошли в Париже. Возможно, в 2024 году в столицу Франции крикет удастся вернуть.

Спидскейтинг

Фото: depositphotos/ IgorVetushko

По сути это то же самое, что и конькобежный спорт, только на роликовых коньках. Однако если один вид уже давно включен в олимпийскую программу, то другой так и не может добиться включения в заветный список. Хотя подвижки в этом все-таки были: спидскейтинг включили в программу Летних юношеских Олимпийских игр 2018 года. Правда, дальше дело пока не пошло.

Бильярд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Бильярд, как и шахматы, сложно назвать довольно зрелищным. Но, несмотря на это, все остальные атрибуты олимпийского вида спорта в нем присутствуют: и наличие национальных и международных федераций, и крайне широкое распространение. Бильярд претендовал на включение в программу Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Но признание от МОК получить не удалось.

Пляжный футбол

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С пляжным футболом история еще более интересная. Здесь есть и зрелищность, и понятный формат проведения соревнований, которые можно было бы без всяких ограничений пускать в телевизионный эфир. Да и пляжный волейбол в программу летних Игр уже включен. Но вот у футбола на песке с попаданием на Олимпиаду не складывается. Возможно, еще получится заявиться на Игры в Париж.

Дартс

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для игры в дартс не нужно ни особое снаряжение, ни дорогостоящее оборудование, ни крупные площадки. Несмотря на это, метание дротиков – очень сложный и довольно захватывающий вид спорта. С этим наверняка согласятся те, кто застал трансляции дартса в программе ныне несуществующего 7ТВ. Однако до олимпийской программы дартс так и не добрался. Хотя шансы увидеть его на летних Играх в будущем все еще есть.

Боулинг

Боулинг у большинства ассоциируется в первую очередь с фильмом "Большой Лебовски", нежели с серьезным видом спорта. И вряд ли кто-либо задумывался, что он мог бы претендовать на попадание в программу летних Игр. Более того, он однажды даже был представлен на Олимпиаде – в 1988 году в Сеуле. И мог пополнить список олимпийских видов спорта на Играх–2020 в Токио. Но дальше шорт-листа не прошел.

Мини-футбол

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Еще один вариант футбола, который очень популярен в европейских странах, однако так и не добрался до олимпийской программы. Мини-футбол вполне мог быть представлен на Играх–2016 в Рио-де-Жанейро. Однако все ограничилось включением его в программу юношеских Олимпийских игр. Судя по всему, следующую попытку стоит ждать уже после 2024 года.

Смешанные боевые искусства

Фото: ТАСС/AP/John Locher

Смешанные единоборства, или MMA, – вид спорта, пожалуй, даже слишком зрелищный. Именно поэтому на Олимпиаду ему путь заказан. Если другие контактные единоборства, например, дзюдо или вольная борьба, очень часто ограничиваются в прямом смысле малой кровью, то в MMA без кровопролития не обходится ни один поединок. Поэтому ждать смешанные единоборства на Играх, во всяком случае, в ближайшее время не стоит.

Киберспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Киберспорт уже давно пытается оказаться в списке олимпийских видов спорта. Но претензии к нему почти те же, что и к MMA, – чрезмерная жестокость. Об этом прямо говорил президент МОК Томас Бах: "Мы против дискриминации и насилия и за мир среди людей. Это понятие не соответствует видеоиграм, в которых есть насилие, взрывы и убийства". Но не все потеряно. МОК не раз отмечал высокие темпы роста киберспорта. Так что вполне возможно, что отношение к нему еще изменится (как может измениться и сам мир киберспорта), и мы увидим эту дисциплину на Олимпийских играх.