"Динамо" одержало волевую победу над ЦСКА в матче РПЛ

25 ноября "Динамо" одержало победу над ЦСКА в гостевом матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Поединок на "ВЭБ Арене" завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как сложилось последнее в этом году столичное дерби.

Российский чемпионат по футболу плавно движется к зимнему перерыву. Об этом уже начала намекать и погода: на неделе в столице прошел первый по-настоящему серьезный снегопад, который едва не поставил под угрозу проведение футбольного уикенда. Однако, несмотря на приход морозов, под крышей стадиона на 3-й Песчаной улице в эту субботу было жарко. Там встречались ЦСКА и "Динамо" – команды, чье дерби принято называть "братским", но чьи игры в последние годы все чаще и чаще не уступают по накалу и эмоциям другим, более принципиальным матчам. Этот раз не стал исключением.

"Динамо" не стало терять времени даром: уже на седьмой минуте у гостей получилось выйти вперед. Бело-голубые фантастически красиво вышли в контратаку, Диего Лаксальт из центрального круга сделал длинный заброс на Бителло, который убежал от защитников, вышел один на один с Игорем Акинфеевым и спокойно переиграл его, катнув мяч в ближний от голкипера угол.

Пропущенный гол определенно разозлил и раззадорил ЦСКА, и уже пять минут спустя армейцы получили шанс отыграться.

Милан Гайич подал с левого фланга в штрафную, Антон Заболотный пробил головой в противоход вратарю – мяч по дуге угодил в крестовину. На 18-й минуте снова сработала связка Гайич – Заболотный, но Антон в нескольких метрах от ворот попросту не попал по мячу.

Тем не менее ЦСКА все-таки добился своего: на 23-й минуте Аббосбек Файзуллаев разогнал перспективную атаку, мяч оказался у Гайича, затем у Чалова, Федор снова отдал пяткой пас на узбекского футболиста, а тот решил пробить – Игорь Лещук не справился с ударом и пропустил снаряд в сетку. На 26-й минуте Файзуллаев едва не вывел армейцев вперед: защитники "Динамо" позволили Аббосбеку просочиться в штрафную, полузащитник попытался перекинуть голкипера хозяев, но мяч в итоге прошел над перекладиной.

Впрочем, до перерыва ЦСКА все-таки повел в счете: на 40-й минуте все тот же Файзуллаев с левого края штрафной навесил в центр, где Заболотный перепрыгнул защитников и послал мяч в сетку. Счет мог стать и крупнее, но на 43-й минуте Гайич с острого угла не попал по воротам.

Второй тайм тоже начался для "Динамо" не слишком удачно: на 47-й минуте буквально на ровном месте Игорь Лещук умудрился привезти момент, подарив мяч при выносе Ивану Облякову. Десятый номер армейцев отпасовал на Файзуллаева, тот пробил с десяти метров, но удар пришелся точно в голкипера бело-голубых.

А вот затем футболисты "Динамо" взяли себя в руки и начали путь к камбэку. На 54-й минуте Хорхе Карраскаль из центрального круга сделал заброс в штрафную, Константин Тюкавин головой переправил мяч в центр, а Бителло в касание точно пробил по воротам, оформив дубль.

Десять минут спустя "Динамо" получило шанс увеличить разрыв в счете: после атаки ЦСКА бело-голубые тут же организовали свою, Карраскаль ускорился, вывел Тюкавина один на один с Акинфеевым, но на этот раз капитан армейцев выручил свою команду.

Однако Тюкавину суждено было отметиться голом в этом матче, просто немного позднее. На 74-й минуте Карраскаль пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч после рикошета отскочил к Константину, который с близкого расстояния пробил без шансов для Акинфеева и вывел свою команду вперед.

От этого гола ЦСКА уже не смог оправиться: до конца встречи армейцы не то что не создали возможностей для того, чтобы сравнять счет, но и едва не пропустили, причем как минимум трижды. По итогу "Динамо" одержало вполне закономерную волевую победу, которая позволила бело-голубым укрепиться на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы же незначительно сдали свои позиции: красно-синие на данный момент занимают шестую строчку, пропустив по итогу 16-го тура вперед московский "Спартак".