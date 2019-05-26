Серебро "Локо" и спасение "Динамо": итоги московских клубов в Российской премьер-лиге

26 мая завершился сезон 2018/2019 Российской премьер-лиги. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит итоги московских клубов в чемпионате, а также осторожно делает прогнозы на следующий сезон.

"Локомотив"

2-е место



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Железнодорожники начали этот сезон весьма сумбурно. Мало кто мог подумать, что красно-зеленые вообще будут участвовать в гонке за чемпионство, когда после восьми туров они шли на 11-й строчке в таблице. Такая пробуксовка объяснялась многими факторами. Почти все новички были куплены либо перед самым стартом сезона, либо (как, например, Федор Смолов) сразу после. Никакого времени на то, чтобы влиться в коллектив, никаких предсезонных сборов с новой командой.

Еще как назло оказались на спаде все герои прошлого сезона: братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан. Отсюда и полное отсутствие какого бы то ни было результата. Однако несмотря на проблемы в игре, "Локомотив" с жутким скрипом, но все же полз на верхушку таблицы. И перед зимним перерывом был уже пятым. А во втором круге все пошло как по маслу. Восемь побед, четыре ничьих и лишь одно поражение.

Возможно, сказалось то, что значительно прибавила молодежь, на которую делал ставку Юрий Семин. Или то, что железнодорожники хорошо провели зимние сборы. Или то, что снова начал жечь вечно молодой Фарфан, а Бенедикт Хеведес внезапно открыл в себе таланты голеадора. Так или иначе красно-зеленые сразу же после перерыва смогли забраться на вторую строчку и не отдавали ее до самого конца. Даже "Краснодару", который великолепно выступил в еврокубках в этом году, но выдохся на финише внутреннего чемпионата.

Это позволило "Локомотиву" во второй раз подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Насколько хорошо сложится еврокубковый сезон у железнодорожников, пока неясно. Все зависит от работы на трансферном рынке этим летом, подготовки на сборах и много-много чего еще. Но будем надеяться, что в следующем розыгрыше ЛЧ "Локо" выступит лучше, чем в этом.

ЦСКА

4-е место



Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Сезон для ЦСКА выдался весьма противоречивым. С одной стороны, Виктору Ганчаренко перед нынешним чемпионатом пришлось выстраивать команду фактически с нуля. Завершили карьеру братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо перешли в греческий чемпионат (один в ПАОК, другой – в "Олимпиакос"). Александр Головин уехал во французский "Монако", Витиньо вернулся в Бразилию, а Ахмед Муса – в Англию. Плюс Георгий Миланов, который переехал в Венгрию.

Всех их заменили молодые игроки, о многих из которых болельщики ЦСКА до этого не слышали ни слова. Но даже будучи в таком положении армейцы смогли восстать из пепла и, некоторое время поболтавшись в середине турнирной таблицы, закончили первый круг в тройке. Правда, на вторую часть чемпионата красно-синих не хватило. Сказалось то, что молодежи осенью приходилось пахать на два фронта – в Лиге чемпионов, где ЦСКА боролся с мадридским "Реалом" (и дважды победил) и "Ромой", и в Российской премьер-лиге, где армейцам нужно было также брать очки в каждом матче.

Весной красно-синие выступили из рук вон плохо: в первом же туре после перерыва проиграли "Арсеналу", через несколько туров сыграли вничью с "Уфой", при том, что вели по ходу матча 2:0. Потом поражение от "Оренбурга", ничья с "Динамо". В какой-то момент ЦСКА вполне мог вообще не попасть в еврокубки. Но за два последних тура выправился и занял четвертое место, опередив "Спартак". Да, впервые с сезона 2013/2014 ЦСКА не сыграет в Лиге чемпионов. Но, возможно, это пойдет только на пользу такой молодой команде.

"Спартак"

5-е место





Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Спартак" в этом году однозначно стал самым скандальным клубом Российской премьер-лиги. Всплывшая недавно история о том, что капитан красно-белых Денис Глушаков мог "сливать" в прессу информацию о проблемах в команде и настраивать одноклубников против тренера Массимо Карреры, снова притянула к себе внимание людей, даже далеких от футбола. Действительно ли было дело в том, что игроки саботировали тренера или это фейк, пусть разбирается новое руководство "Спартака" в лице Томаса Цорна.

Но с чисто спортивной точки зрения "Спартак" в этом году был, извините за каламбур, ни рыба ни мясо. В последнем туре красно-белые проиграли "Оренбургу" и оказались на пятой строчке. Теперь подопечным Олега Кононова, в отличие от того же ЦСКА, придется пройти через два квалификационных раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. Но для начала руководству "Спартака" серьезно стоит подумать над будущим клубом. Иначе в следующем сезоне - и в еврокубках, и во внутреннем чемпионате - красно-белых ожидает точно такая же чехарда.

"Динамо"

12-е место



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главным opus magnum бело-голубых в этом сезоне стала работа не на футбольном поле, а это самое футбольное поле. Вернее, стадион. "ВТБ-Арену" пытались открыть так давно, что даже "Крестовский" нервно курил в сторонке (кстати, курение вредит вашему здоровью, это на всякий случай). Динамовский стадион обещали открыть еще до чемпионата мира в России, а в итоге сдали в эксплуатацию только в декабре.

Ну как сдали. В декабре здесь прошли первые ледовые шоу, в январе на "ВТБ Арену" заехало хоккейное "Динамо". Футбольный клуб тоже должен был сыграть здесь первый матч уже в марте. Но внезапно представители Российской Премьер-лиги заявили, что на газоне "ВТБ Арены" играть нельзя. Потребовалось ещё два месяца, чтобы привести поле в надлежащий вид. И лишь 26 мая, в последнем туре сезона, стадион торжественно открылся матчем против тульского "Арсенала".

Вплоть до этого момента "Динамо" всячески пыталось сделать так, чтобы в следующем сезоне на стадионе в Петровском парке не пришлось играть в ФНЛ. И, не без помощи конкурентов, у бело-голубых это получилось. "Динамо" заняло 12-ю строчку - аккурат над зоной стыков, которая определенно добавила бы команде Дмитрия Хохлова головной боли. А так можно считать, что сезон был спасен - и благодаря открывшемуся стадиону, и благодаря сохранению прописки в Премьер-лиге. Отличный знак, чтобы начать следующий сезон с серьезных задач и включения в борьбу за что-то посерьезнее места в топ-10.