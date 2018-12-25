Почему Артем Дзюба заслужил звание игрока года

Во вторник еженедельник "Футбол" назвал лучшего игрока года в России. По результатам опроса почти трехсот журналистов, обладателем этого звания стал нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, почему не могло быть иначе.

30-летний форвард слишком долго ждал своего звездного часа. На международном, а не клубном уровне. Воспитанник "Спартака" номинально провел в составе "красно-белых" девять лет, но отыграл за это время лишь 126 матчей (то есть в среднем меньше половины игр за каждый сезон). Большую часть своей карьеры в стане московского клуба Артем скитался по арендам.

Сначала была "Томь", где молодой нападающий неплохо проявил себя. А через несколько лет, в сезоне 2013/2014 – аренда в "Ростов", где Дзюба наконец раскрылся в полной мере. Игрок начал стабильно забивать и даже стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив первую строчку лишь форварду ЦСКА Сейду Думбия. Но после возвращения в "Спартак" Артем снова сбавил обороты. Был ли тому причиной конфликт с тренером Унаи Эмери (многие наверняка еще помнят мем про "тренеришку") или руководством клуба – остается только строить догадки.

Так или иначе, в 2015 году нападающий решил покинуть "красно-белых" и подписал контракт с "Зенитом". Переход в стан к принципиальному сопернику "Спартака" не поняли тогда не только болельщики столичного клуба, но и фанаты петербургской команды. Однако игрок, которого взрастил "Спартак", вскоре прижился в "Зените", а через пару сезонов и вовсе стал вице-капитаном клуба из северной столицы. Правда, в конце 2017 года Артем в пух и прах разругался с тогдашним тренером "сине-бело-голубых" Роберто Манчини. И снова сел в запас.

Если бы не аренда в тульский "Арсенал", куда Дзюба отправился в январе 2018-го, возможно, что нападающий и вовсе остался бы за бортом домашнего чемпионата мира. Но в составе "оружейников" за десять матчей забил шесть мячей. Поэтому главный тренер сборной России Станислав Черчесов не мог не обратить внимание на человека, который метил в основной состав национальной команды. В конце концов, Артем вполне закономерно попал в заявку сборной на мундиаль. И как выяснилось потом, это решение наставника российской команды оказалось стопроцентно верным.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

До домашнего ЧМ Дзюба на международных турнирах (как, впрочем, и сборная России) не сильно блистал. На мундиаль 2014 года Артем не поехал, а в 2016 году случился провальный Евро во Франции, где Россия заняла четвертое место в группе из четырех возможных, набрав лишь одно очко. Но на чемпионате мира 2018 года Дзюба почти сразу же стал незаменимым игроком. Выйдя на замену на 70-й минуте в матче открытия, в котором Россия играла с Саудовской Аравией, уже спустя минуту Дзюба забил гол.

Учитывая определенный спад в игре Федора Смолова, которого нападающий "Арсенала" заменил в той игре, Артем практически застолбил себе место в основе в следующих играх. И его результативность не подкачала: за пять матчей форвард забил три мяча и отдал две голевые передачи. Дзюба забил важный гол в поединке против Египта. И именно он стал автором мяча в ворота испанцев (пусть и с пенальти), который фактически позволил выйти сборной России в четвертьфинал ЧМ.

Но на прошедшем мундиале ключевыми для Дзюбы оказались не столько спортивные умения, сколько по-настоящему лидерские амбиции. Несмотря на наличие на тот момент капитана сборной в лице Игоря Акинфеева, Артем смог привнести то, чего давно не хватало нашей национальной команде – единства и харизмы. Конечно, такое успешное выступление российских футболистов – это заслуга всей сборной, в первую очередь главного тренера Станислава Черчесова. Но отрадно, что лицом этой команды смог стать Артем Дзюба.

Тимур Фехретдинов