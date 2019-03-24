Гол Дзюбы, дубль Черышева: как сборная России разнесла Казахстан

В воскресенье состоялся второй матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная России на выезде играла против команды Казахстана и одолела "ястребов" с разгромным счетом 4:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 рассказывает про эту победу.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

После проигрыша от Бельгии в стартовом матче отбора Евро-2020 снова начались разговоры о том, что наша команда не дотягивает до необходимого уровня и рискует пролететь мимо чемпионата Европы. Но попридержите коней. "Красные дьяволы" – лучшая команда мира прямо сейчас. Судя и по игре, и по рейтингу ФИФА. И дело не в том, что у нас не было четкого плана на матч или что состав был не оптимальным.

Просто Бельгия слишком хороша, чтобы можно было ее обыграть так, как это сделала, например, сборная Франции. Конечно, против Казахстана было значительно легче. Даже несмотря на то, что "ястребы" в первом матче разгромили сборную Шотландию, в первую очередь, это случилось из-за провалов команды Алекса Маклиша. Они допустили ошибки, которыми казахстанцы воспользовались сполна. России нужно было лишь учесть эти моменты и заставить ошибаться самого соперника.

Так и получилось. Команда Станислава Черчесова активно вступала в борьбу, благодаря чему удалось забить как минимум два гола в этом матче. На 19-й минуте в середине поля поборолся за мяч Магомед Оздоев. Полузащитник "Зенита" ударом через себя послал снаряд на правый фланг, организовав тем самым контратаку. Мяч подхватил Алексей Ионов, забросил его в штрафную, где передачу с левой ноги замкнул Денис Черышев.

Уже в добавленные минуты первого тайма Черышев оформил дубль. В похожей ситуации в середине поля мяч отобрал Ионов, ускорился, однако атака завязла и перешла в позиционное наступление. Череда передач и мяч оказался у Артема Дзюбы, который навесил с правого фланга. Снаряд прошел мимо защитника сборной Казахстана и отскочил к Черышеву, который в касание переправил мяч в сетку.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Во втором тайме хозяева поля так и не придумали, как можно было бы отыграть два мяча и спасти матч. Зато сборная России придумала, как забить еще. На этот раз атака началась на левом фланге. На 51-й минуте Ильзат Ахметов поборолся за мяч и отпасовал пяткой на Черышева. Денис устроил забег по бровке, отдал передачу низом, после чего Артем Дзюба забил гол. Таким образом, нападающий "Зенита" прервал голевую засуху, длившуюся 15 матчей.

Спустя десять минут российская команда забила еще один гол. Вернее, мяч в свои ворота отправил защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков. "Ястребы" сфолили рядом с собственной штрафной. Черышев подал стандарт, однако защитник зарядил "свечу" над вратарской. Первым на мяче оказался Дзюба, который оставил снаряд под удар Оздоеву. Магомед не совсем удачно пробил в падении, но мяч попал в Бейсебекова и от него отрикошетил в ворота.

Сборная России абсолютно заслуженно победила, не только реализовав почти все имеющиеся моменты, но и слаженно отыграв в обороне. Хорошо проявили себя и игроки средней линии: молодой Ильзат Ахметов, который не совсем уверенно отыграл матч против Бельгии, продемонстрировал хорошую игру против Казахстана; Юрий Газинский, оставшийся в запасе в стартовом матче; Магомед Оздоев, стараниями которого были забиты два мяча в поединке против "ястребов".

Следующие матчи еще не скоро, поэтому гадать о том, попадет ли Россия на Евро, слишком рано. Первые две игры не дали понимания о реальных шансах нашей сборной пройти в финальную часть чемпионата Европы. Самые серьезные соперники для нас, по-прежнему, Бельгия (которую обыграть дома будет крайне сложно), Шотландия (именно с ними мы будем бороться за выход в следующую стадию) и Кипр (от них можно ожидать подвоха, особенно на выезде). Так что расслабляться пока рано. Все только начинается.