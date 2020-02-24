Что незаметно не дает нам постройнеть

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский раскрыл одну из причин, почему многие люди не могут быстро скинуть вес.



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"Кто ходит в гости по утрам – тот поступает мудро", – говорит один из самых известных медведей в мире. И, несмотря на то что сам Винни страдал от лишнего веса, хороший сытный завтрак, в том числе в гостях или на встрече, является самым важным приемом пищи за день. А здорово, если в него входят правильные ингредиенты, такие как крупы, злаки и продукты с высоким содержанием белка.

И те, кто хотят похудеть или добиться рельефа при серьезных, регулярных тренировках, прекрасно знают это правило и стараются четко соблюдать режим правильного завтрака.

Но всего этого часто нельзя сказать о других приемах пищи в течение дня. Даже если вы взяли с собой куриные грудки на пару с брокколи или цветной капустой, вы почти наверняка позволите себе маленькие радости (ведь правильное питание начинает утомлять уже через неделю соблюдения данного режима, и вы можете себе позволить разного рода срывы, иногда даже не думая об этом).





Кофе

Кофе – прекрасный напиток не только для того, чтобы взбодриться, но и просто получить удовольствие, смакуя чашку за чашкой. Но одно дело, если вы пьете эспрессо или американо, и совсем другое – латте, капучино, раф на сливках и, конечно же, кофе с сиропом. Здесь психология работает просто: вроде у молока небольшая жирность, а значит, и калорийность, сиропа добавляют вообще незначительное количество – какой может быть вред? Давайте разберемся.

Как правило, средняя порция кофе с молоком – 300 миллилитров, и если это кофе без сиропа, то получается не такой уж и калорийный продукт – примерно 100-120 калорий в зависимости от жирности молока.

И безобидный напиток превращается в источник лишних калорий, которые приносит с собой содержащийся в сиропах сахар (а именно он, или так называемые простые углеводы, является главным виновником ожирения в мире).

И если это одна чашка в день, то, возможно, ничего страшного в этом нет, а если это две-три чашки (что часто и бывает, ведь пить кофе теперь чуть ли не более популярно, чем выйти на перекур), то количество калорий резко возрастает. Более того, и я это знаю по себе, многие покупают кофе в больших стаканах. Я, например, люблю брать с собой (особенно когда за рулем) "тазик кофе" – так я называю объем порции в 700 миллилитров, а это без малого почти 600 калорий (если с сиропом), что является половиной суточной нормы для человека, не ведущего активный образ жизни.



Есть над чем подумать.

Чай

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Такие же сюрпризы несет в себе и чай, особенно в период сезона простуды. Пить чай с лимоном и имбирем – отличный способ профилактики простуды и гриппа. Но многие также любят добавлять мед, зная о его полезных свойствах при укреплении иммунитета. Вот только не все знают, что это еще и очень калорийный продукт. Я сам много раз сталкивался с этим: человек, узнав, что от меда можно потолстеть, искренне удивляется.

Да, мед полезен для здоровья, но это не повод добавлять его в чай каждый раз. Только вдумайтесь: в среднем в 100 граммах меда содержится 81 грамм углеводов – больше, чем в 100 граммах зефира.

Конфетки, печеньки и фастфуд

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Сколько раз я слышал от знакомых, что, мол, пришел на работу, а у коллеги – день рождения. Или что в переговорке обязательно стоит ваза с конфетами/печеньем.

Да, небольшая. В среднем одна конфета весит 15 граммов, а это порядка девяти граммов углеводов (то есть больше половины веса изделия). Теперь добавьте сюда вторую конфету, а за день – еще парочку, и вот вы уже постоянно употребляете вредные простые углеводы!

Так что если вы ежедневно хотя бы раз в день пьете кофе, съедаете несколько конфет, печенек или вообще целый кусок торта, то уже не остается вопроса, почему вы так долго худеете или не худеете вообще. Я даже не буду продолжать рассказ про сладкие газированные и негазированные напитки и тем более продукты из фастфуд-ресторанов. И так ясно, что практически наверняка вы так или иначе в течение дня в себя закидываете совершенно ненужные вам калории.

Что делать?

Во-первых, задуматься: позволяете ли вы себе в течение дня такого рода радости? Во-вторых, проконтролируйте каждую попытку что-нибудь схватить или заказать напиток с сиропом. И когда вам станет ясно, что таких эпизодов у вас достаточно много, то просто снизьте их количество хотя бы в два раза.

Почему нужно именно снизить, а не отказаться полностью?

Но если у вас есть четко выраженные цели и задачи (например, похудеть), то контроль за поступающими в течение дня калориями нужно усилить, но не исключить полностью, иначе вы просто будете чаще срываться на более плотные приемы пищи. А это нанесет больший вред, чем одна чашка кофе с сиропом в день.