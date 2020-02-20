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Общество

14:27

Ученые выяснили пользу сытного завтрака

общество

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Немецкие ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили пользу плотного завтрака, сообщают "Дни.ру".

Во время проведения опыта участников разделили на две группы. Одни получали плотный завтрак и скромный ужин, у других же был обратный рацион. Затем они поменяли режим питания, после чего ученые стали следить за состоянием организма испытуемых.

В результате выяснилось, что после сытного завтрака у людей выделялось значительно больше тепла, чем после плотного ужина. Кроме того, ученые увидели, что у тех, у кого был высококалорийный утренний прием пищи, начал снижаться уровень инсулина и глюкозы в крови.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что при употреблении плотного завтрака у человека снижается шанс заболевания диабетом или появления ожирения.

Ранее ученые из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент. По его итогам выяснилось, что картофель, часто считающийся вредным продуктом, может положительно повлиять на здоровье человека.

Также диетолог из Испании Елена Де Ла Фуэнте рассказала, что употребление алкоголя, картофеля фри, сахара, сладких напитков, соли и маргарина может ускорить процесс старения.

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