Удар по жиру: четыре лучших тренажера для похудения

Зима, пожалуй, лучшее время, чтобы заняться собой и наконец-то подготовиться к пляжному сезону. Именно поэтому в зимнее время (в частности, после Нового года) в фитнес-клубах наблюдается небывалый ажиотаж. И с наступлением в Москве морозов этот ажиотаж только увеличился. Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как выбрать оборудование, чтобы заниматься безопасно и эффективно.

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Среди тех, кто наконец-то решил заняться собой, много не только новичков, но и людей, с определенными, чаще приобретенными проблемами со здоровьем, причем эти проблемы спровоцированы именно тем образом жизни, который принято называть гиподинамией. Чаще это лишний вес, проблемы со спиной или суставами, которые обусловлены именно лишними килограммами, а также проблемы со стороны сердечно-сосудистой-системы. Ну а так как большинство таких людей пришли в фитнес-клуб, важно понять, на каком оборудовании нужно заниматься, чтобы и здоровью не навредить, и результат получить.

Борьба с лишним весом ‒ процесс длительный и требующий соблюдения ряда правил, одно из которых гласит: тренировки должны быть регулярными. Но, чтобы регулярно заниматься, нужно понять, на чем именно. И раз в этой статье я делаю акцент на борьбе с подкожным жиром, то речь пойдет о так называемой кардиозоне, ведь именно в ней горят десятки килограммов. Главное ‒ правильно тренироваться и подобрать тот тренажер, который именно для вас будет эффективным и безопасным.

Как правило, кардиозона представлена рядом оборудования: беговые дорожки, эллиптические тренажеры, горизонтальные и вертикальные велотренажеры и гребной тренажер. Начнем по порядку.

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Беговая дорожка. Бег является самым физиологичным и естественным видом движения для нашего организма, но самое главное ‒ наиболее эффективным видом кардиотренировок. За 45-минутную сессию можно сжечь до 500 ккал. Именно поэтому в любом фитнес-клубе львиную долю кардиотренажеров представляют именно беговые дорожки. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, в отличие от обычного бега у дорожки работает мотор, который протягивает беговое полотно назад (другими словами, во время занятия вы самостоятельно переносите ногу только вперед, остальное за вас делает именно тренажер). Так что по сравнению с обычным бегом эффективность занятия на тренажере ниже. Чтобы компенсировать данный эффект, многие начинают бежать быстрее, что не всегда правильно, либо (и это хороший прием) немного увеличивают угол наклона тренажера. Во-вторых, главный минус бега при избыточном весе тела заключается в том, что можно получить серьезную травму суставов или позвоночника, ведь во время занятия создается так называемая ударная нагрузка. Значит, данный тренажер под запретом для всех людей с большим весом тела, а также травмами суставов ног или позвоночника.

Эллиптический тренажер. Второй по популярности у большинства посетителей кардиозоны. И не зря, ведь благодаря структуре тренажера (ноги у вас стоят на специальной опоре, а само движение происходит как бы по овалу, эллипсу ‒ отсюда и название), с одной стороны, у вас работает большой мышечный массив, что суммарно увеличивает расход энергии, а с другой ‒ нет ударной нагрузки на суставы и позвоночник. Но самое главное ‒ средний расход калорий на эллипсе такой же, как и при беге.

Велотренажеры. В первую очередь они предназначены для людей с избыточной массой тела или просто для новичков, которые не выдерживают нагрузку на беговой дорожке или эллиптическом тренажере. Тогда возникает вопрос: в чем разница между вертикальным и горизонтальным тренажерами? Дело в том, что одной из проблем многих посетителей фитнес-клуба является варикозное расширение вен, и при длительной нагрузке важно, чтобы нижние конечности не испытывали большого напряжения. Поэтому и был придуман горизонтальный тренажер, в котором нагрузка на венозную систему ног гораздо меньше. Правда, за 45 минут в среднем сжигается 300‒400 калорий, а значит, такие тренировки менее эффективны. Но здоровье важнее, к тому же можно увеличить продолжительности занятия до 60 минут.

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Гребной тренажер. Отличный снаряд для тех, кто хочет получить максимум от тренировки. Движение, которое выполняет занимающийся, похоже на движение из спортивной дисциплины "академическая гребля". На данном тренажере у вас активно работают ноги, руки, но самое главное ‒ спина, а это большой мышечный массив (соответственно, большой расход энергии). В среднем за 45 минут сессии это может быть и 700 калорий. Но тренажер не подходит людям с больной спиной, серьезным ожирением, а также с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. Я рекомендую данный снаряд только подготовленным клиентам.

Если вы новичок, если у вас лишний вес, а от небольших нагрузок вы чувствует отдышку, то, прежде чем начать тренироваться на любом из тренажеров, сначала проконсультируйтесь у тренера клуба, а еще лучше ‒ у специалиста с медицинским образованием (если в вашем фитнес-клубе есть кабинет врача). Ваши тренировки должны быть эффективными, но в первую очередь безопасными. А там и результат не заставит себя ждать.