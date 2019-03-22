Россия ожидаемо проиграла Бельгии. Могло быть лучше, но решающие матчи впереди

В ночь на пятницу сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Спортивный обозреватель Москвы 24 рассказывает о том, почему пока первая игра нашей сборной повлияла на итоговый результат всего этапа меньше, чем поединок прямых конкурентов.

Главной неожиданностью первого тура отбора Евро-2020 в группе I, где выступает Россия, стал не исход поединка нашей сборной и Бельгии, а результат игры между Казахстаном и Шотландией. "Ястребы" не просто обыграли команду Алекса Маклиша, они обыграли ее со счетом 3:0.

Причем два из трех голов были забиты в первые десять минут. Шотландцы оказались настолько к этому не готовы, что, казалось, смирились с итогом матча еще в первом тайме. Так или иначе, сразу после перерыва они получили третий мяч и окончательно потеряли шансы спасти игру. И даже несмотря на гораздо большее владение мячом, не смогли ответить хотя бы голом престижа.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Учитывая, что в следующем матче России играть как раз-таки с Казахстаном, стоит вынести урок из поражения "тартановой армии" и еще серьезнее подойти к поединку против "ястребов". Результаты первого тура отборочной стадии ясно дают понять - проходных соперников здесь не будет и нужно цепляться за каждый шанс выйти в финальный этап Евро-2020.

У самой России сделать сенсацию в стартовом матче не получилось. Бельгийцы играли на своем поле и помимо естественного преимущества в классе имели еще и полный стадион болельщиков, которые страстно поддерживали свою команду. Пусть это и привычная история для любой футбольной державы, но в родных стенах сборная России традиционно показывает себя лучше. И в обратную сторону это, увы, тоже работает.

Подопечные Роберто Мартинеса могли забить гол уже на второй минуте. Миши Батшуайи фактически убежал один на один, однако слишком далеко отпустил мяч. Маринато Гилерме чисто сыграл на выходе против форварда, не дав ему никакого шанса для взятия ворот. На 14-й минуте хозяева все-таки открыли счет.

Фото:Антон Новодережкин/ТАСС

Бельгийцы организовали идеальную комбинацию, которая началась со своей половины поля пасом Юри Тилеманса и закончилась его же ударом в левый нижний угол ворот российской сборной. Все было разыграно как по нотам, так что здесь речь шла, скорее, не о провале нашей защиты, а о мастерстве атакующих игроков сборной Бельгии.

Чего не скажешь об обороне "красных дьяволов". Если быть точнее – о вратаре Тибо Куртуа, который привез себе гол спустя две минуты после мяча Тилеманса. Голкипер сборной Бельгии завозился с мячом, попал под прессинг прибежавшего в штрафную Артема Дзюбы, споткнулся и в итоге отдал пас на Дениса Черышева. Шестой номер российской команды воспользовался подарком сполна, отправив снаряд в пустые ворота.

На 38-й минуте "красные дьяволы" имели железобетонный момент для того, чтобы выйти вперед. Подопечные Роберто Мартинеса большим числом убежали в контратаку, мяч в конце концов оказался у Батшуайи, который пробил в левый угол. Снаряд проскочил под мышкой Гилерме, но на ленточке мяч вынес эксперт по таким ситуациям Георгий Джикия. В матче Российской премьер-лиги против "Динамо" он в похожем случае спас от гола "Спартак".

Однако уйти на перерыв с ничейным результатом все-таки не получилось. На 45-й минуте вернувшийся в сборную России Юрий Жирков сбил в штрафной капитана бельгийской команды Эдена Азара. Арбитр без промедления назначил пенальти. Сам Азар и реализовал одиннадцатиметровый – пробил точно в правый нижний угол, тогда как Гилерме прыгнул в противоположную сторону.

В концовке Азар забил гол еще и с игры. На протяжении всего второго тайма Россия имела шансы для того, чтобы снова сравнять счет, но ближе к финалу встречи немного выдохлась, провалилась в защите и получила мяч в свои ворота. На 88-й минуте Тилеманс разогнал очередную атаку, отдал пас на правый фланг, Мертенс в касание вырезал передачу на Батшуайи. Тот спокойно принял мяч в штрафной и оставил мяч под удар неприкрытому Азару, который расстрелял ворота Гилерме.

Последние минуты встречи омрачило еще и удаление Александра Головина. Игрок "Монако" получил второй "горчичник" в абсолютно необязательной ситуации, когда сфолили на нем самом. Мертенс зацепил Головина за ногу, на что Александр уже после падения лягнул бельгийца в ответ. Арбитр вполне логично показал желтую Мертенсу. А затем и Головину, для которого эта карточка стала второй.

Конечно, это поражение можно было бы назвать обидным, но надеяться на победу над Бельгией на выезде, в общем-то, и не стоило. И даже ничья была бы слишком большим подарком. Куда важнее, что в параллельной игре Казахстан обыграл Шотландию, а значит отнял очки у нашего главного конкурента за выход из группы. Главное, чтобы в воскресенье "ястребы" не отняли очки у нас самих. Тогда можно будет сделать серьезный задел для выхода на чемпионат Европы.

Тимур Фехретдинов