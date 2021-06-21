Эксперты объяснили, почему мы переживаем из-за футбола

Просмотр футбольного матча преображает людей – даже уравновешенный тихоня порой становится шумным, эмоциональным болельщиком. Выясняем, почему зрители не могут спокойно реагировать, когда играет любимая команда, и надо ли обуздывать страсти.
Старо как мир
Казалось бы, какое нам дело до парней, которые гоняют по полю футбольный мяч? Однако мы переживаем, радуемся, негодуем. Почему нельзя оставаться равнодушным к спортивному событию? Специалисты предлагают посмотреть на это явление с точки зрения нашей психики.
"Прежде всего хочется отметить чувство принадлежности к группе. Это очень древний механизм, который пришел к нам от далеких предков, когда от него зависело выживание. Хотя в современном обществе вопрос выживания не стоит так остро, человек все равно испытывает удовольствие от принадлежности к чему-то большему, чем он сам. В случае с футболом это армия болельщиков за любимую команду", – объясняет практикующий психолог Вера Екимова.
Вторым важнейшим фактором эксперт считает феномен сопричастности отдельного болельщика к успехам футболистов. Причем зритель ощущает это, минуя изнурительный труд, многочасовые тренировки и строгий спортивный режим, что делает радость победы абсолютной, так как за ее достижение расплачиваются спортсмены. Но эта радость у болельщика такая, как если бы он сам реально стоял на пьедестале.
По словам поэта и композитора, знатока футбола Юрия Лозы, сам процесс боления подразумевает гамму переживаний, в которую беспокойство входит по определению. "Философски настроенный зритель априори не может называться болельщиком, ибо что есть игра? Если результат никак не влияет на нашу жизнь и ничего в ней не меняет, то вроде и болеть незачем. Но ведь играют-то "наши" против "не наших". А все "не наши" – в подсознании враги, победа над ними, пусть и на футбольном поле, означает спокойный сон наших детей. Так что боление – штука серьезная. А вот прогнозы – нет, потому что, согласно статистике, фаворит побеждает лишь в двух матчах из трех, в одном или ничья или победа аутсайдера. Именно это делает футбол таким привлекательным и подпитывает интерес к предстоящим матчам", – комментирует Юрий Лоза.
На законных основаниях
Психологи отмечают важное значение эмоциональной подзарядки, полученной во время просмотра матчей. По словам Веры Екимовой, спортивные мероприятия уверенно возглавляют список лучших способов регулировать эмоциональное здоровье. А все потому, что возможность покричать, потопать ногами, похлопать и вообще вести себя так, как хочется, дорогого стоит в нашем регламентированном мире. Специалисты поддерживают такое проявление чувств еще и потому, что попутно у людей вырабатывается гормон удовольствия – дофамин. Кроме всего прочего, спорт дает богатую пищу для ума – разбор комбинаций, обсуждение стратегий, что приносит несравненное удовольствие болельщикам.
Практикующий психолог Ольга Хабибулина отмечает, что больше 80% взрослых не умеют управлять своими чувствами, не знают, как проживать их и выражать. А во время просмотра футбольного матча есть возможность легально проявлять злость (в отношении соперников), тревогу или радость. И это хорошо для разгрузки и полезно как для психического здоровья, так и для физического, но только если болельщик не перегибает палку.
Держите себя в руках
К сожалению, у любимого развлечения болельщиков есть и патологические проявления, такие как, например, агрессия. По словам Веры Екимовой, большая готовность двигаться заряжает людей тестостероном. В случае проигрыша любимой команды энергия злости ищет выход и снова включается древний механизм "свой/чужой". Тогда потребность выплеснуть энергию чаще всего находит применение в банальных драках и погромах.
Еще одним феноменом спортивных болельщиков практикующий психолог называет возведение спортсменов в ранг "богов" в случае победы и такое же быстрое и часто очень жесткое низведение. Если вы застреваете в переживаниях и принимаете проигрыш близко к сердцу, то, по мнению Ольги Хабибулиной, стоит задуматься: для вас футбол – это просто игра или нечто большее? Спортивные неудачи остро переживают люди, которые сами не умеют проигрывать. В этом случае им стоит разобраться, где они уже потерпели поражение и почему им это трудно принять. Если увлечение футболом занимает всю жизнь, то, возможно, в ней мало интересных и счастливых событий.
В случае поражения любимой команды эксперт советует абстрагироваться от спортивного события, например повторять себе: "Это просто игра. Футбол – отдельно, я – отдельно". Полезно после матча выпить стакан воды или же сделать простые дыхательные упражнения. А еще успокоиться поможет обсуждение матча с единомышленниками или прогулка.