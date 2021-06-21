Эксперты объяснили, почему мы переживаем из-за футбола

Просмотр футбольного матча преображает людей – даже уравновешенный тихоня порой становится шумным, эмоциональным болельщиком. Выясняем, почему зрители не могут спокойно реагировать, когда играет любимая команда, и надо ли обуздывать страсти.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Старо как мир

Казалось бы, какое нам дело до парней, которые гоняют по полю футбольный мяч? Однако мы переживаем, радуемся, негодуем. Почему нельзя оставаться равнодушным к спортивному событию? Специалисты предлагают посмотреть на это явление с точки зрения нашей психики.

"Прежде всего хочется отметить чувство принадлежности к группе. Это очень древний механизм, который пришел к нам от далеких предков, когда от него зависело выживание. Хотя в современном обществе вопрос выживания не стоит так остро, человек все равно испытывает удовольствие от принадлежности к чему-то большему, чем он сам. В случае с футболом это армия болельщиков за любимую команду", – объясняет практикующий психолог Вера Екимова.

Вторым важнейшим фактором эксперт считает феномен сопричастности отдельного болельщика к успехам футболистов. Причем зритель ощущает это, минуя изнурительный труд, многочасовые тренировки и строгий спортивный режим, что делает радость победы абсолютной, так как за ее достижение расплачиваются спортсмены. Но эта радость у болельщика такая, как если бы он сам реально стоял на пьедестале.

По словам поэта и композитора, знатока футбола Юрия Лозы, сам процесс боления подразумевает гамму переживаний, в которую беспокойство входит по определению. "Философски настроенный зритель априори не может называться болельщиком, ибо что есть игра? Если результат никак не влияет на нашу жизнь и ничего в ней не меняет, то вроде и болеть незачем. Но ведь играют-то "наши" против "не наших". А все "не наши" – в подсознании враги, победа над ними, пусть и на футбольном поле, означает спокойный сон наших детей. Так что боление – штука серьезная. А вот прогнозы – нет, потому что, согласно статистике, фаворит побеждает лишь в двух матчах из трех, в одном или ничья или победа аутсайдера. Именно это делает футбол таким привлекательным и подпитывает интерес к предстоящим матчам", – комментирует Юрий Лоза.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На законных основаниях

Психологи отмечают важное значение эмоциональной подзарядки, полученной во время просмотра матчей. По словам Веры Екимовой, спортивные мероприятия уверенно возглавляют список лучших способов регулировать эмоциональное здоровье. А все потому, что возможность покричать, потопать ногами, похлопать и вообще вести себя так, как хочется, дорогого стоит в нашем регламентированном мире. Специалисты поддерживают такое проявление чувств еще и потому, что попутно у людей вырабатывается гормон удовольствия – дофамин. Кроме всего прочего, спорт дает богатую пищу для ума – разбор комбинаций, обсуждение стратегий, что приносит несравненное удовольствие болельщикам.

Практикующий психолог Ольга Хабибулина отмечает, что больше 80% взрослых не умеют управлять своими чувствами, не знают, как проживать их и выражать. А во время просмотра футбольного матча есть возможность легально проявлять злость (в отношении соперников), тревогу или радость. И это хорошо для разгрузки и полезно как для психического здоровья, так и для физического, но только если болельщик не перегибает палку.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Держите себя в руках

К сожалению, у любимого развлечения болельщиков есть и патологические проявления, такие как, например, агрессия. По словам Веры Екимовой, большая готовность двигаться заряжает людей тестостероном. В случае проигрыша любимой команды энергия злости ищет выход и снова включается древний механизм "свой/чужой". Тогда потребность выплеснуть энергию чаще всего находит применение в банальных драках и погромах.





Вера Екимова психолог Мало кто из болельщиков относится к поражению команды с точки зрения ценителя и знатока. На первое место выходит "обиженный ребенок", проигрыш проживается как самое настоящее горе, иногда с депрессиями и слезами.

Еще одним феноменом спортивных болельщиков практикующий психолог называет возведение спортсменов в ранг "богов" в случае победы и такое же быстрое и часто очень жесткое низведение. Если вы застреваете в переживаниях и принимаете проигрыш близко к сердцу, то, по мнению Ольги Хабибулиной, стоит задуматься: для вас футбол – это просто игра или нечто большее? Спортивные неудачи остро переживают люди, которые сами не умеют проигрывать. В этом случае им стоит разобраться, где они уже потерпели поражение и почему им это трудно принять. Если увлечение футболом занимает всю жизнь, то, возможно, в ней мало интересных и счастливых событий.

В случае поражения любимой команды эксперт советует абстрагироваться от спортивного события, например повторять себе: "Это просто игра. Футбол – отдельно, я – отдельно". Полезно после матча выпить стакан воды или же сделать простые дыхательные упражнения. А еще успокоиться поможет обсуждение матча с единомышленниками или прогулка.

