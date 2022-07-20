Почему Карлсен отказался от борьбы за шахматную корону

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не сыграет с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, что сподвигло норвежца на это решение и как отказ Карлсена может повлиять на весь шахматный мир.



Эпоха Магнуса закончилась – внезапно и странно, если не сказать, чудно. В прошлом году Ян Непомнящий проиграл норвежцу в битве за шахматную корону. Карлсен, недовольный игрой россиянина, сказал, что если следующим претендентом будет не Алиреза Фирузджа (19-летний уроженец Ирана с французским гражданством, которому многие прочат великое шахматное будущее), то он откажется от поединка.

В июле 2022-го мечта Карлсена не сбылась – Фирузджа стал одним из аутсайдеров турнира, а первенство во второй раз подряд взял Непомнящий. СМИ тут же вспомнили слова Магнуса и всерьез заговорили о возможном снятии Карлсена с чемпионского поединка. Но до конца в такой расклад, пожалуй, не верил никто. Тем не менее именно так оно и произошло.

20 июля (по злой иронии, аккурат в Международный день шахмат) стало известно, что действующий чемпион мира не будет защищать свой титул. Тут оказался крайне занимательным формат послания. Магнус не собрал масштабную пресс-конференцию, не опубликовал во всех своих соцсетях развернутый пресс-релиз. Он озвучил это решение в самом конце часового пилотного подкаста The Magnus Effect, организованного совместно со своим спонсором.

Этот выпуск можно было бы пропустить, если бы на него не обратил внимание популярный шахматный сайт. Именно благодаря ему слова Карлсена, озвученные в подкасте, разошлись по всем мировым изданиям. Вряд ли его заявление можно было бы трактовать как-то двусмысленно:

"Как многие знают, я был в Мадриде во время заключительной части турнира претендентов. По окончании первенства я согласился встретиться и немного поговорить с Дворковичем (президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и Сутовским (гендиректором ФИДЕ). У меня не было никаких требований или предложений. Я был там лишь для того, чтобы сказать, что я не буду защищать свой титул в следующем матче на первенство мира. Я думал над этим решением довольно долго, почти полтора года. У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что этот поединок был бы интересен по историческим причинам", – сказал Карлсен.

В Международной шахматной федерации на слова норвежца ответили тоже достаточно прозрачно, подчеркнув, что Магнус официально еще не отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, но ФИДЕ "понимает, что его решение окончательно". Президент организации Дворкович сказал, что "Магнус Карлсен не заслуживает ничего, кроме уважения со стороны Международной шахматной федерации и всего шахматного сообщества".





Аркадий Дворкович президент ФИДЕ Его решение не защищать титул – несомненно разочарование для фанатов и плохая новость для тех, кто хотел увидеть это зрелище. Оно оставляет огромную пустоту. Но шахматы сейчас сильны как никогда – отчасти, благодаря Магнусу – и матч за первенство мира, одна из самых давних и уважаемых традиций в мире спорта, все равно состоится.

Ситуация с Карлсеном действительно получилась разочаровывающей, но не уникальной. В 1975 году американец Бобби Фишер уже утрачивал титул чемпиона "без боя". Тогда он отказался играть с советским гроссмейстером Анатолием Карповым.

Но что отказ Магнуса значит для Яна Непомнящего и какова теперь судьба чемпионского поединка? Все просто – россиянин сыграет с китайским шахматистом Дин Лижэнем, который на турнире претендентов стал вторым. 29-летний гроссмейстер из Поднебесной оказался на соревнованиях в Мадриде из-за дисквалификации Сергея Карякина, но на первенстве доказал, что полностью заслужил приглашение на турнир.

Реванш с Карлсеном был бы для Непомнящего куда большей мотивирующей силой, но матч с Лижэнем – это реальный шанс взять титул. Ведь несмотря на высокий рейтинг, силы китайского гроссмейстера явно несопоставимы с мастерством и хладнокровием норвежского чемпиона.

Пусть вывеска "Непомнящий – Лижэнь" не так привлекательна, как поединок Яна и Магнуса, отечественных фанатов шахмат должна греть мысль о как никогда большой (со времен чемпионского матча Карякина) вероятности вернуть шахматную корону в Россию. Возможно, именно такая мотивация нужна Магнусу Карлсену, чтобы вернуться.