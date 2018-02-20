Стоять и худеть: реально ли сбросить вес, работая на ногах

Недавно западные ученые заявили, что для потери лишнего веса и поддержания себя в форме достаточно работать стоя. Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, о чем забыли упомянуть специалисты.

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На прошлой неделе в СМИ прошла информация: американские ученые доказали, чтобы похудеть, не нужно изнурять себя длительными тренировками либо жесткими диетами – достаточно просто работать стоя. По результатам их исследований выяснилось, что работающий стоя человек теряет в час на 50 калорий больше, нежели его коллега, весь день сидящий на одном месте. А за год благодаря таким изменениям можно потерять до 3 килограммов лишнего веса. Собственно, данные исследования посвящались людям, которые работают в офисе и страдают от так называемой гиподинамии, ведь они мало двигаются в течение дня, а на посещение фитнес-клубов, как правило, у таких людей недостаточно либо времени, либо просто мотивации.

Нехватка свободного времени – бич жителя мегаполиса, ведь слишком много всего нужно успеть сделать. Но, когда речь заходит о здоровье или хотя бы о борьбе с лишними килограммами, человек, живущий в цейтноте, не без энтузиазма воспринимает любую информацию, которая, по его мнению, может решить определенные проблемы. И действительно, что может быть проще – начинаешь работать стоя, и вот он, долгожданный результат…

Те, кто по роду профессиональной деятельности целый день на ногах, с удовольствием вам расскажет, как устают ноги после продолжительной рабочей смены (это, например, парикмахеры), если работа не подразумевает ходьбу на большие расстояния. Длительное статическое воздействие не просто перегружает мышцы ног, а кровь хуже циркулирует по нижним конечностям, но и дает неприятную постоянную нагрузку на позвоночник. Другими словами, если стоять долго, можно получить целый ряд проблем – от просто сильного утомления мышц ног, стоп или позвоночника до варикозного расширения вен, отеков, сильных болей в стопе, суставах и позвоночнике. И чем больше вес тела, тем стремительнее проявят себя данные проблемы. А так как речь идет об офисных сотрудниках, которые не привыкли работать на ногах и чаще имеют лишние килограммы, то работа стоя будет причинять серьезный дискомфорт, а не долгожданный эффект похудения.

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Более того, чтобы начать работать стоя, понадобится покупать более удобную обувь, ведь стоять в ботинках с жесткой подошвой или девушкам вообще на каблуках станет невыносимо уже через час-полтора. Более того, придется полностью переоборудовать рабочие места, закупив столы на высоких ножках, произвести ряд других манипуляций для правильной организации рабочего процесса. И все ради 3 килограммов в год?! Думаю, для работодателя это будет слабой мотивацией для столь существенных финансовых вложений в новые рабочие места для сотрудников.

Но самое главное (и ученые об этом не сказали, а ведь об этом знают все, кто хотя бы раз в жизни действительно пытался худеть) заключается в том, что малоподвижный образ жизни – это только верхушка айсберга, и, если радикально не поменять питание, сколько ни стой, ни ходи и даже ни бегай, результат будет либо слабый, либо его не будет вообще. А для офисных сотрудников правильное питание – ахиллесова пята, ведь мало кто ест сбалансированно, по часам, а быстрые перекусы часто происходят именно на рабочем месте. И это не брокколи и куриные грудки, а печенье и тортики. Другими словами, сотрудник, который начал работать стоя, в том числе именно из-за этого нового положения и увеличения расхода калорий начнет их просто интуитивно восполнять дополнительными перекусами.

Три килограмма в год – это незначительная цифра, особенно для людей, у которых есть реальное ожирение. Используя метод, который рекомендуют ученые, нужно проработать около 10 лет, чтобы потерять 20–30 килограммов подкожного жира. И мне кажется, это слишком длительный срок, особенно для тех, кто после новогодних праздников мечтает наконец-то подготовиться к пляжному сезону.

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Чудес не бывает, так же как не бывает уникальных методик тренировок или "волшебных" таблеток. Все, что связано с нашей фигурой, какие бы цели вы ни преследовали – увеличение мышечной массы, снижение жировой – это регулярный и достаточно тяжелый труд.

Поэтому если у вас нет времени на тренировки, то хотя бы постарайтесь проходить в день 10 тысяч шагов, что является обязательной физиологической нормой для среднестатистического человека. Такой вид нагрузки более эффективен с точки зрения расхода калорий, более безопасен для мышц, суставов и позвоночника, а также приятнее, ведь во время движения происходит смена картинки и вы не смотрите в синий монитор, осознавая, как же у вас устали ноги.