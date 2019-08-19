Как "Локомотив" одержал волевую победу над "Динамо"

18 августа в рамках шестого тура Российской премьер-лиги состоялось столичное дерби – "Динамо" на своем поле принимало "Локомотив". Бело-голубые уступили со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как железнодорожники в очередной раз вырвали волевую победу, а динамовцы в очередной раз остались без очков.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Двумя главными играми шестого тура должны были стать московские дерби: "Динамо" – "Локомотив" и "Спартак" – ЦСКА. Но неожиданно на первый план вылезла еще и игра "Зенита" с "Ахматом". Странное судейство, нули на табло и как итог – петербургская команда потеряла очки, дав возможность соперникам еще ближе подобраться к первому месту. "Ростов" свой шанс упустил, проиграв "Уфе". "Краснодар" одолел "Тамбов" и сократил до одного очка отставание до "Зенита". Оставалось попытать удачу "Локомотиву" и ЦСКА, победа которых позволяла сравняться по очкам с краснодарским клубом. И если армейцам еще предстоит проверить свои силы в понедельник, то железнодорожники в воскресенье смогли вернуть себе вторую строчку и борьбу за чемпионство.

Однако начало встречи складывалось далеко не в пользу красно-зеленых. Уже на третьей минуте гости пропустили мяч со стандарта. Дмитрий Баринов сфолил на Клинтоне Н'Жье и получил желтую карточку. А новичок "Динамо" Максимилиан Филипп реализовал штрафной, прямым ударом отправив мяч под перекладину. Гилерме попытался отбить этот удар, но в итоге рикошетом от него снаряд и залетел в ворота. В целом первая половина тайма осталась за хозяевами поля. Но затем "Локо" смог переломить ход игры. На 26-й минуте Владимир Рыков сфолил в штрафной на Гжегоже Крыховяке, и главный арбитр, отлично видевший этот эпизод, указал на точку.

Одиннадцатиметровый реализовал (даже дважды) Алексей Миранчук: полузащитник "Локо" забил гол, но судья потребовал перебить пенальти, так как в штрафную до удара забежал игрок "Динамо". Алексей пробил второй раз – и снова точно. После этого гола игровой баланс стабилизировался. Единственный курьезный момент, который мог вновь позволить "Динамо" выйти вперед в первом тайме, случился на 38-й минуте. Бело-голубые убежали в контратаку, с мячом в штрафной оказался Филипп, и Бенедикт Хеведес оттеснил своего соотечественника от мяча, отпасовав на Гилерме. Но вратарь "Локо" неудачно выбил снаряд и попал в Хеведеса, от которого мяч едва не отрикошетил в ворота.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Во втором тайме "Локомотив" стал играть в атаке гораздо осмысленнее. На 50-й минуте гости заработали опасный штрафной. Антон Миранчук отлично пробил по воротам, но голкипер "Динамо" Игорь Лещук в изящном прыжке отразил удар игрока железнодорожников. А на 54-й минуте "Локо" раскатал отличную комбинацию, которую мог замыкать Федор Смолов. Но девятый номер гостей пробил сильно выше ворот. В конце концов старания футболистов "Локомотива" привели ко второму мячу, который был забит на 82-й минуте. Снова сыграла великолепная комбинация: Алексей Миранчук у штрафной отдал пас на своего брата Антона, тот сыграл в "стенку" с Рифатом Жемалетдиновым, прокинул мяч между ног Ивана Ордеца и отправил снаряд в левый нижний угол.

Весьма симптоматично, что динамовцы вновь потеряли очки, пропустив в концовке встречи. Так было в первой же игре против "Арсенала", когда бело-голубым пришлось довольствоваться гостевой ничьей. Так случилось и во втором туре, когда "Динамо" пропустило от "Рубина" в компенсированное время, да еще в родных стенах. Теперь похожая история произошла и в матче с "Локомотивом". Команда Дмитрия Хохлова определенно не способна выкладываться на поле все 90 минут. "Динамо" испытывает проблемы с концентрацией и допускает ошибки, которые в конечном счете приводят к тому, что клуб сейчас находится на 13-м месте в таблице РПЛ с одной победой в шести матчах. Учитывая, сколько бело-голубые потратили на летние трансферы, это просто катастрофа.

Железнодорожники, напротив, за шесть туров умудрились одержать три волевых победы (причем с одним и тем же счетом). Во втором туре "Локомотив" на своем поле обыграл "Тамбов", в четвертом туре красно-зеленые в гостях одолели "Крылья Советов", и вот в воскресенье было повержено "Динамо". И вроде бы это хороший знак – команда умеет возвращаться в игру, перестраиваться по ходу встречи и бороться до последнего. Но у этого есть и обратная сторона медали. Волевые победы "Локо" говорят также и о том, что железнодорожники полностью проваливают начало встречи. В матче с "Тамбовом" красно-зеленые пропустили на шестой минуте, в игре с "Динамо" – на третьей.

И если с двумя этими соперниками получилось без особых проблем отыграть пропущенный мяч и выйти вперед, то "Краснодар", с которым "Локомотиву" предстоит встретиться на следующей неделе, вряд ли позволит сделать это с такой легкостью. Команда Сергея Матвеева, как и команда Юрия Семина – одна из самых атакующих в лиге. Так что в случае оплошности железнодорожникам придется крайне туго. Поэтому перед встречей с "быками" им явно стоит поработать над обороной. Возможно, именно эта игра станет важнейшей в борьбе за лидерство в первом круге.