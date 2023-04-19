"Акрон" несокрушимый. Как малоизвестный клуб прошел "Спартак" в Кубке России

19 апреля тольяттинский "Акрон" в полуфинале Пути регионов Кубка России обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1. Красно-белые стали уже четвертой столичной жертвой клуба с берегов Волги за весь турнир. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как малоизвестный частный футбольный клуб прогремел на всю страну.



Фото: РИА Новости/Александр Ступников

"Акрон" – клуб, о котором до недавнего времени мало слышали или вообще ничего не знали даже ярые поклонники российского футбола. Команда появилась лишь пять лет назад как проект Павла Морозова – основателя одноименного промышленного холдинга.

Спустя всего два года после создания "Акрон" попал в Первую лигу, где с переменным успехом выступает до сих пор. И так бы они и продолжали тихо планомерно расти до команды, претендующей на повышение в классе, если бы не выступление в Кубке России.

Про сам турнир стоит рассказать отдельно. В нынешнем году Кубок России стал едва ли не главным футбольным первенством страны. И по большому счету вполне справедливо.

Здесь совпали сразу несколько факторов. Во-первых, на фоне введения Fan ID упала посещаемость матчей МИР Российской Премьер-лиги. Зато в Кубке России, где паспорт болельщика не потребуется вплоть до суперфинала в "Лужниках", болельщики охотно заполняли трибуны. От такого антуража турнир только выиграл.

Во-вторых, перед началом очередного розыгрыша Российский футбольный союз пошел на кардинальные реформы как в вопросе состава участников (благодаря этому, например, в Кубке России впервые были заявлены "блогерские" клубы 2DROTS и "Амкал"), так и в части формата турнира. Последний факт особенно важен: нынешний розыгрыш был поделен на два этапа – Путь регионов и Путь РПЛ.

Первый маршрут выглядел почти как классическая сетка Кубка России, за исключением отсутствия топовых клубов на любом из раундов отборочного этапа. Путь РПЛ представлял собой деление на четыре группы, в каждой из которых две лучшие команды по итогам шести встреч отправлялись дальше, четвертая вылетала, а вот третья продолжала свое путешествие, но уже через Путь регионов. Именно здесь и творились главные чудеса.



Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Вряд ли Путь регионов мог быть более красивым с точки зрения сюжета: "Акрон" оставил за бортом одну за одной сразу три московских команды. Причем аккурат в порядке их расстановки в турнирной таблице РПЛ – с подвала до самого верха.

В первом раунде плей-офф Пути регионов "Акрону" попалось московское "Торпедо". Победа тольяттинцев со счетом 2:0 мало кого удивила, но обратила на себя внимание. А вот дальше было уже по-настоящему великое путешествие. На следующем этапе "Акрон" по пенальти обыграл "Локомотив". Затем также в серии одиннадцатиметровых им удалось одолеть "Динамо".

Следующим топ-клубом на очереди стал "Спартак" – один из лидеров нынешнего сезона РПЛ. Вот где чудесной истории "Акрона" следовало бы прерваться, но не тут-то было.

Тольяттинский клуб в середине первого тайма получил в свои ворота пенальти. Однако не только не пропустил (удар потащил голкипер хозяев Сергей Волков), но и до перерыва дважды огорчил столичную команду. Мячи на 41-й и 45-й минутах забили Андрес Понсе и Никита Салтыков.

Во втором тайме "Спартак" благодаря стараниям Томаша Тавареша отыграл один гол, но на большее красно-белые оказались не способны. И в конечном результате позволили сказке "Акрона" продолжаться.

Сможет ли клуб из Тольятти пробиться дальше? По большому счету, неважно. Главное команда с берегов Волги уже сделала – навела шуму и заставила говорить о себе не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами.

Символично, что в следующей стадии Кубка России "Акрон" встретится с "Краснодаром" – еще одним частным клубом в отечественном футболе. Эталонным примером топ-команды, которая живет на свои деньги, а не средства от госкомпаний или регионального бюджета. Это ли не то, к чему должен стремиться наш футбол?

