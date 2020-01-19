Другой ракурс: 4 секрета идеальных ягодиц

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал и показал новичкам, с каких упражнений нужно начинать, чтобы придать хорошую форму ягодичным мышцам.



Европейская зима – так сейчас называют погоду в Москве. Снега толком нет, холодов тоже, а в новогоднюю ночь вообще шел дождь. Из-за серости и темноты многие жалуются на ухудшение настроения да и на общее самочувствие в целом. В общем, массовая хандра.

И кто-то предпочитает грустить и ждать как манны небесной нормальной погоды или уже наступления весны, а кто-то не теряет времени зря и активно начинает готовиться к пляжному сезону. А именно период после новогодних праздников считается традиционным для старта марафона под названием "подготовка к лету". И действительно, в том числе из-за нехватки снега, а значит, и традиционных зимних активностей, в фитнес-клубах наблюдается небывалый ажиотаж. Ну а значит, в клубы пришли не только люди с опытом, но и большое количество новичков. Мужчины традиционно пытаются согнать большой живот, чтобы летом щеголять на пляже красивыми кубиками.

Но качать их можно разными упражнениями, причем это должен быть целый комплекс движений, а не какое-то одно-единственное универсальное упражнение: таких в природе не существует. Другими словами, путь к идеальной попе – это полноценная тренировка. И связано это не только с общим воздействием на мышцу. Дело в том, что сами ягодицы – это в прямом смысле слова только вершина айсберга. Ведь, помимо большой ягодичной, различают среднюю и малую ягодичные мышцы, на которые тоже необходимо делать акцент.

Сегодня я расскажу про комплекс движений, который позволит вам качественно проработать как сами ягодицы, так и мышцы передней и задней поверхностей бедер.

Ведь именно травмы спины являются самыми распространенными в тренажерном зале!

Тот, кто когда-нибудь пытался потренировать ягодичные мышцы, знает: одним из самых лучших упражнений являются выпады. Но из-за того, что в классических выпадах вам нужно делать шаг либо вперед, либо назад, повышается ударная нагрузка на коленный сустав. Также нужно все время контролировать равновесие, что мешает концентрироваться на рабочей области. Значит, нужно делать такое упражнение, где проще следить за техникой выполнения.

Фиксированные выпады

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Для их выполнения вам понадобится прочная опора. Как правило, это любой тренажер, где можно удобно ухватиться руками.

В исходном положении возьмитесь руками за стойку или балку тренажера, одну ногу поставьте возле опоры, вторую согните в коленном суставе под углом 90 градусов.

Медленно, на вдохе начинайте делать выпад назад так, чтобы в нижней точке в коленном суставе образовался прямой угол. Важно: нельзя биться коленом об пол.

Плавно, на выдохе выпрямите ногу.

Сделайте 15-20 повторений на одну, затем на вторую ногу и только потом отдохните полторы минуты. Сделайте три рабочих подхода на каждую сторону.

Разведение ног в тренажере

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Пожалуй, самое популярное упражнение у девушек. И не зря, ведь при разведении ног отлично работают не только большие ягодичные, но и малая и средняя ягодичные мышцы. Правда, это упражнение действительно будет эффективным, когда вы его выполняете после так называемых базовых (например, выпадов).

Примите исходное положение, сидя в тренажере так, чтобы ваши бедра были параллельны полу. В разных клубах встречаются разные модификации данного тренажера, поэтому важно правильно расположить ноги!

Упритесь бедром в валик или подушку и немного разведите ноги. Важно, чтобы во время выполнения упражнения мышцы все время были под нагрузкой, то есть, пока не выполните заданное количество повторений, вес до конца не опускайте.

Сделайте вдох и на выдохе плавно разведите ноги до максимально комфортной амплитуды – так, чтобы вы продолжали упираться бедром, а не переносили нагрузку на голени, как часто бывает.

Плавно, на вдохе сведите ноги и сделайте следующий повтор.

Сделайте 20-30 повторений и три рабочих подхода.

Разведение ног в тренажере с наклоном вперед

Это точно такое же движение, как и первый вариант, но вам необходимо максимально сильно наклониться прямым корпусом вперед. Дело в том, что при наклоне меняется положение костей таза, а значит, меняются акценты в работе ягодичных мышц. Именно для такого варианта упражнения многие производители тренажеров делают специальные ручки, чтобы вы могли за них ухватиться. Если таких рукояток нет, то можно использовать бодибар (как на фото).

Количество повторений и подходов такое же, как и в первом варианте.

Ягодичный мостик

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Одно из самых простых и удобных упражнений для ягодичных мышц, которое великолепно завершает данный комплекс.

Примите исходное положение, лежа на коврике. Руки вытяните вдоль корпуса, а ноги согните и поставьте на пол.

Немного приподнимите спину от пола, сделайте вдох и на выдохе максимально высоко поднимите живот. Ваша задача – предельно напрячь мышцы задней поверхности бедра и большие ягодичные.

Медленно опуститесь вниз и сделайте следующий повтор. Сделайте от 20-30 повторений по три подхода.