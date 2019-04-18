"Лисья гора": весенний кросс пройдет в Битцевском парке 21 апреля

21 апреля пройдет весенний кросс "Лисья гора" – забег по пересеченной местности, организованный командой Бегового сообщества. Любители бега соберутся в Битцевском парке, чтобы посоревноваться на дистанциях от двух до восьми километров и провести выходной день на природе.

Фото: предоставлено пресс-службой

Трасса забега представляет собой один круг с грунтовым покрытием, где могут встречаться грязь и лужи. Естественный рельеф и непредсказуемое состояние трассы привлекают внимание бегунов, которые хотят попробовать что-то новое после бега по шоссе.

Кросс "Лисья гора" проводится два раза в год – весной и осенью. Принять участие могут любители бега старше 18 лет. Старты будут проходить поочередно для мужчин и женщин в разных возрастных группах с 10:00 до 15:00. Разделение по полу и возрасту – обычная мировая практика в кроссовом беге, которая способствует высокой конкуренции среди бегунов и повышенному интересу со стороны болельщиков.

Дистанции и возрастные категории:

Два километра – девушки 18-19 лет;

Четыре километра – юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет;

Шесть километров – женщины 20-34 лет и мужчины от 35 лет;

Восемь километров – мужчины 20-34 лет.

На финише все участники кросса получат памятные значки, а победители и призеры в возрастных категориях среди мужчин и женщин – денежные вознаграждения.

Накануне кросса, в субботу, 20 апреля, пройдет благотворительный забег с собаками "Быстрый пес", организованный при поддержке бренда суперпремиальных кормов Eukanuba. Участники пробегут два километра вместе со своими собаками. Принять участие могут все желающие. Необходимая экипировка, включая пояс и потяг для бега, будет выдана в стартовом пакете участника. Все стартовые взносы будут переведены в благотворительный фонд "Подарок судьбы", который помогает найти дом животным из приюта.

Подробная информация доступна на сайте.

Дополнительная регистрация на забег будет открыта в день проведения соревнований в зоне старта при наличии свободных мест.

Организаторы: "Беговое сообщество" и АНО ЦПСМ "Московский Марафон". При поддержке правительства Москвы и столичного департамента спорта.