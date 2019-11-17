Россия проиграла Бельгии первое место в отборе Евро. Наши пропустили три мяча за тайм

16 ноября сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы. Встреча, прошедшая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 1:4. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, почему отечественным футболистам не удалось сдержать напор "красных дьяволов".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

После матча с бельгийцами остается констатировать факт: Россия вряд ли выиграет Евро, даже если очень сильно этого захочет. Элементарно потому, что существует команда Роберто Мартинеса – именно она и выиграет этот турнир. А если не выиграет, то непонятно, кто или что сможет остановить бельгийцев. Сейчас они находятся на таком запредельном уровне, что разбирать их игру на детали в общем и целом бесполезно. Сродни попыткам разобрать на детали "Ламборгини" в поисках секрета по созданию суперкара.

В субботу в Санкт-Петербурге "красные дьяволы" не только лишний раз доказали, что они – сборная номер один прямо сейчас (как минимум, согласно рейтингу ФИФА), но и показали почему. Уже в первом тайме российская команда пропустила три мяча. Сначала Торган Азар открыл счет после мощного удара в ближний угол. Затем отличился его брат Эден, причем дважды: первый раз после великолепного паса Ромелу Лукаку, второй – после выхода один на один Кевина де Брейне, который отдал передачу под удар капитану сборной Бельгии.

Несмотря на понятный исход, во втором тайме наши футболисты не бросили играть и выглядели гораздо бодрее, чем до перерыва. Ключевую роль в этом сыграл вышедший на замену Зелимхан Бакаев. Полузащитник "Спартака", едва появившись на поле, за полторы минуты создал два опасных момента. Примерно столько же, сколько вся сборная за весь первый тайм. Бакаев отлично смотрелся, не боялся брать инициативу в свои руки и бить по воротам. Но было видно, что ему не хватает хороших завершающих исполнителей вроде Эсекьеля Понсе или Джордана Ларссона.

Фото: ANATOLY MALTSEV EPA/ТASS

Да и если бы они были, маловероятно, что сборная Бельгии дала бы России что-то сделать. Команда Мартинеса весь матч отыгрывала роль опытного армрестлера, который дает противнику опустить свою руку почти до упора, а потом с ухмылкой резко ее вытягивает и сам дожимает соперника. Поэтому, как только у наших футболистов стабильно начали возникать голевые ситуации, "красные дьяволы" поймали сборную России на контратаке и забили четвертый мяч – на этот раз отличился Ромелу Лукаку. Тем не менее наша команда все-таки отметилась голом престижа – после углового на добивании оказался точен Георгий Джикия.

Наверняка наша команда могла забивать больше. И, пожалуй, обязана была забивать больше. Будь на поле Александр Головин и Денис Черышев все могло сложиться иначе. Мы бы проиграли со счетом 3:6, например. Или 4:8. В какой-то альтернативной реальности мы бы могли сыграть вничью. Или даже выиграть. Но в этой реальности на воротах должен был стоять Лев Яшин, а в нападении бегать Валентин Иванов и Виктор Понедельник. Короче говоря, вряд ли в матче с бельгийцами все могло сложиться кардинально по-другому. Во всяком случае, в отношении итогового результата.

Да и не стоит из-за этого сильно переживать. Второе место в групповом этапе отборочного цикла чемпионата Европы – это тоже великолепно. План на предварительный турнир выполнен, и мы едем на ЧЕ, уверенно обыграв всех, кроме, собственно, бельгийцев. Казалось бы, нужно радоваться, но как-то не получается. Потому что все так же тяжело представить, как команда Станислава Черчесова планирует обыгрывать топов на самом Евро. Помимо Бельгии есть масса классных и сильных сборных: Франция, Нидерланды, Германия, Англия, Хорватия, Португалия, Швейцария и множество других. И для них тоже придется что-то придумать. Осталось только понять что.