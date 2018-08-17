Звезды гольфа посоревнуются на VTB Russian Open Golf Championship в Подмосковье

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Единственный в этом году профессиональный международный турнир по гольфу VTB Russian Open Golf Championship (Senior) пройдет в Подмосковье с 17 по 19 августа. Соревнования состоятся на поле "Москоу Кантри Клаб".

Любители этого вида спорта и те, кто только начинает им интересоваться, смогут понаблюдать за лучшими игроками Европы старше 50 лет. В битве за призовой фонд в 500 тысяч долларов сойдутся 55 участников из 20 стран.

Титульным спонсором турнира в 2018 году стал банк ВТБ. VTB Russian Open Golf Championship (Senior) – этап Европейского тура, призовой фонд которого считается одним из самых значительных, что позволило привлечь множество игроков с мировым именем.

Церемония открытия турнира состоялась 16 августа. Тогда же прошел 23-й Международный благотворительный турнир по гольфу. Он стал отличной возможностью сыграть в одной команде с профессионалами. Средства, полученные за счет мероприятия, были направлены в фонды, оказывающие помощь детям. Победители соревнований получили подарочные сертификаты от партнеров турнира.

Приветствие участникам мероприятия в 2018 году направил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Соревнования, организуемые Московским загородным клубом - филиалом ГлавУпДК при МИД России, в одном из самых живописных уголков Подмосковья, призваны способствовать дальнейшей популяризации этого зрелищного вида спорта. Убежден, что ваш "слет" станет настоящим праздником для всех любителей гольфа", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Основной турнир пройдет 17–19 августа на поле площадью 7174 ярда. Его создали по эксклюзивному проекту американской династии архитекторов Трент Джонс. Эта площадка считается одной из лучших в Европе и позволяет принимать соревнования высокого уровня. Победителей выявят 19 августа.

"Сегодня в России уже появились гольф-клубы международного класса, которые открыты как для игры, так и для обучения. Думаю, проведение международных турниров в России будет способствовать повышению интереса к гольфу в нашей стране", – отметил руководитель департамента по работе с премиальными клиентами – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Гольф-турнир был основан в 1993 году и первоначально проходил ежегодно на 9 лунках поля "Москоу Кантри Клаб". Как этап Европейского тура среди игроков категории Senior он впервые состоялся в 2013 году. Аналогичный турнир был организован также в 2014 году, и теперь этап европейской гольф-серии "Москоу Кантри Клаб" принимает у себя уже в третий раз.

Европейский тур включает в себя 21 этап. Он проходит в Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Франции и других странах.