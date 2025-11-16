Фитнес-эксперт Каневский показал четыре простых упражнения для здоровой спины

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский показал четыре упражнения для развития мышц спины, которые можно выполнять дома.

Тренировки с собственным весом тела являются одним из самых простых и доступных видов физической нагрузки, которые может выполнять практически любой человек. Главное, чтобы была отработана техника выполнения соответствующих движений, а также понимание методики тренировки и системы в целом.

При этом, если мы говорим о занятиях в помещении, а не на воркаут-площадках, когда из доступного оборудования может быть только фитнес-мат, всегда возникает вопрос: а как разнообразить занятия, но при этом не захламлять квартиру дополнительным оборудованием? Или что можно взять с собой в отпуск или командировку, чтобы не занимать много места в багаже?

Ответ здесь прост – обратите внимание на фитнес-эспандер (резинки). Как правило, они представляют из себя трубчатые резинки с рукояткой под ее концами либо сделаны в виде шарфов – длинные, широкие ленты, для удержания которых нужно их наматывать на кулак. В данном случае есть преимущество: вы сами регулируете сопротивление за счет удлинения или укорачивания резинки, в то время как у резинок с рукояткой всегда одно сопротивление. Другими словами, "шарфы" немного универсальнее.

Сегодня я покажу четыре упражнения для развития мышц спины, которые можно выполнять с фитнес-эспандерами, и одно – с собственным весом тела.

Все упражнения можно выполнять как самостоятельно, так и в комплексе. В каждом движении делайте три подхода, по 15–20 повторений.

Вертикальная тяга

Отличное упражнение для проработки широчайших мышц спины, трапециевидных и ромбовидных мышц (мышцы лопаток), а также бицепсов и предплечий.

Для выполнения упражнения необходимо зафиксировать резинку на возвышении. Хорошо, если у вас есть перекладина или шведская стенка, либо можно использовать специальную петлю, благодаря которой резинки можно крепить за дверь. Она продается отдельно.

В исходном положении закрепите резинку выше вашего роста – как правило, на высоте поднятой вверх руки.

Постелите фитнес-коврик и встаньте на него коленями. Возьмите резинку руками и намотайте на кулак так, чтобы в исходном положении (как на фото) резинка вас тянула вверх.

Сделайте вдох и на выдохе тяните локти вниз-назад, в нижней точке максимально сильно сводя лопатки. Сделайте паузу на несколько секунд и выпрямите руки.

Сделайте второе повторение.

Тяга резинки в наклоне

Отличное упражнение, которое не только прекрасно прорабатывает широчайшие мышцы спины, мышцы "лопаток" и рук, но и дополнительно, в статическом положении, вовлекает в работу мышцы поясницы, ягодичные и мышцы задней поверхности бедра.

Здесь самое главное – держать спину ровно. В исходном положении встаньте стопами на резинку строго посередине. Возьмите резинку руками и, немного согнув ноги, наклоните корпус вперед (примерно на 45 градусов).

Сделайте вдох и на выдохе тяните руки вверх, максимально сильно сводя лопатки.

Важно: руки практически прижимаем к корпусу.

Горизонтальная тяга сидя

Это вариация предыдущего упражнения, поэтому его можно делать отдельно, и подойдет оно для людей, которым сложно долго стоять в наклоне.

В данной вариации основная задача – следить за тем, чтобы корпус был вертикален – отклоняться не нужно!

Рука-нога

Отличное упражнение, не только прорабатывающее большой мышечный массив, но и развивающее координацию.

В исходном положении встаньте на колени и ладони. Сделайте вдох и на выдохе, одновременно двигаясь по прямой, вытяните в горизонталь правую руку и левую ногу.

Зафиксируйтесь на несколько секунд, чтобы сохранить баланс, и медленно вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте то же самое левой рукой и правой ногой. То есть лучше чередовать стороны.

Данный комплекс займет 15–20 минут, а выполнять его можно один-два раза в неделю.