Как Россия второй раз обыграла Турцию в Лиге наций

14 октября отечественные футболисты сыграли матч против сборной Турции в Лиге наций. Встреча с командой Мирчи Луческу стала уже второй за полтора месяца. И вновь оказалась победной для российской сборной. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, чем ответный матч с турками отличался от первой встречи и почему подопечные Станислава Черчесова опять оказались сильнее.

Фото: АР/Аlexander Mysyakin

По сравнению с матчем против Швеции в составе российской сборной не произошло никаких кардинальных изменений. За исключением двух рокировок: с первых минут на поле вместо Дениса Черышева вышел Далер Кузяев. А Федор Кудряшов вполне дежурно сменил на левом фланге защиты Константина Рауша.

Если же сопоставить сегодняшний состав с первой игрой против турков, то получатся те же две замены, но на других позициях. В Трабзоне вместо Маринато Гилерме ворота защищал Андрей Лунев (позднее у голкипера "Зенита" возникли проблемы с бедром), а вместо Головина в средней линии играл Александр Ерохин (который также получил повреждение).

В своих стенах российская сборная выглядела гораздо сильнее и увереннее. Как и в первой встрече, подопечные Черчесова забили первыми. На 20-й минуте наша команда заработала угловой. Александр Головин подал со стандарта, мяч отскочил от земли и подлетел к Георгию Джикии. Защитник подстроился под мяч, вложился в удар, однако мощный выстрел капитана "Спартака" попал в штангу. Тем не менее, снаряд отрикошетил в Романа Нойштедтера, удачно подставившего ногу и переправившего в итоге мяч в ворота.

В начале второго тайма Турция попыталась прибавить и отыграть пропущенный гол. Но почти все набеги на ворота Гилерме останавливала защита, а те редкие моменты, которые доходили до удара, сводил к нулю голкипер сборной России. Между тем команда Черчесова имела массу шансов забить не один и не два мяча туркам. На 58-й минуте Алексей Ионов выходил один на один, но судья посчитал, что полузащитник оказался в положении вне игры. В следующей же атаке был у Головина, но турецкий вратарь сыграл на опережение.

Второй гол сборной России все-таки случился. На 78-й минуте после атаки сборной Турции Маринато Гилерме, поймавший мяч, моментально ввел его в игру. Голкипер забросил снаряд точно на Головина, который ускорился и убежал на правый фланг, а затем отпасовал в центр. Там передачу уже ждал только что вышедший на замену Денис Черышев. Полузащитник левой ногой в одно касание отправил мяч в ближний угол Синана Болата.

После второго пропущенного турки пошли ва-банк, всеми силами рванув в атаку. Но было уже поздно. У команды, которая за всю игру не организовала ни одну стопроцентно голевую позиционную атаку, попросту не получилось бы (и в результате не получилось) взять навалом сборную России, которая несмотря на плохую реализацию, играла в нападении гораздо лучше и довела хотя бы часть своих моментов до логического завершения. А неудача турков в атаке и уверенная игра Гилерме помогла ему отстоять сотый матч на ноль в российском футболе и войти в символический Клуб Льва Яшина.

Один из главных вопросов – доверит ли Черчесов натурализованному бразильцу место в воротах после того, как вылечится Андрей Лунев. Сейчас главный тренер сборной, отвечая на вопрос об этом, высказался почти однозначно: в приоритете именно голкипер "Зенита". Однако игра с Швецией и Турцией показала – Гилерме вновь демонстрирует достаточно стабильную игру (во всяком случае, так кажется) и выглядит ничем не хуже Лунева.

Более того, голкипер "Локо" обладает отличным качеством – умением быстро вводить мяч в игру, мощно забрасывая его вперед для контратаки. Именно так и родился второй гол. Не сыграй Гилерме подобным образом, не было бы этого мяча и как следствие – настолько убедительной победы. Проанализирует ли этот факт Черчесов и изменит ли свое решение позднее – увидим в ноябре, во второй встрече со Швецией. А пока стоит порадоваться очередной победе сборной, которая уверенно движется в список лучших команд Лиги наций.

Тимур Фехретдинов