Как "Сент-Луис" Тарасенко и Барбашева выиграл первый в истории Кубок Стэнли

В ночь на четверг завершилась финальная серия в борьбе за Кубок Стэнли. "Сент-Луис Блюз" в седьмом матче обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1 и впервые за 52 года выиграл главный трофей Национальной хоккейной лиги. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом уникальном достижении и том, как вопреки всему "блюзмены" стали победителями турнира.

"Сент-Луис Блюз" в этом сезоне – это настоящая история Золушки. В прошлом году все восхищались "Вегасом", который сразу же после появления умудрился заскочить в финал Кубка Стэнли. Тогда "Голден Найтс" в первом раунде всухую расправился с "Лос-Анджелес Кингз", затем вынес "Сан-Хосе Шаркс" и в финале Западной конференции одолел "Виннипег Джетс". О выскочке-дебютанте наверняка сняли бы спортивную документальную драму в духе "Чуда на льду", но "Вегас Голден Найтс" уступил в решающей серии "Вашингтон Кэпиталс".

Несмотря на это, все запомнили "золотых рыцарей" как пример поистине захватывающей спортивной истории. Однако "Сент-Луис Блюз" смог их переплюнуть. В отличие от "Вегаса", у которого впереди еще долгие годы выступления в НХЛ и вагон времени на то, чтобы завоевать свой первый Кубок Стэнли, "блюзмены" пытались выиграть чашу на протяжении более полувека. И долгожданный трофей пришел тогда, когда его совсем не ждали.

В ноябре прошлого года "Сент-Луис" испытывал серьезные трудности. Клуб болтался на дне общей турнирной таблицы регулярного чемпионата, из-за чего был уволен наставник Майка Йео, а его место временно занял помощник главного тренера Крэйг Беруби. Параллельно руководство "блюзменов" подумывало о том, чтобы обменять главную звезду "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, который после травмы плеча был бледной тенью самого себя.

Тем не менее постепенно команда стала выбираться со дна. Наибольшую роль в камбэке сыграло ударное звено – Брэйден Шенн, Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко – оно заработало в полную силу во второй половине регулярки, а также помог молодой голкипер Джордан Биннингтон, пришедший на смену опытному, но провалившему первую часть сезона Джейку Аллену. По итогам регулярного чемпионата "Сент-Луис Блюз" оказался в зоне плей-офф, но вряд ли кто-то ждал от "музыкантов" особой прыти и прохода хотя бы в финал конференции.

Последние годы "Сент-Луис" и в более хорошей форме не добирался до решающей серии. В 2016 году в борьбе за путевку в финал Кубка Стэнли "блюзмены" проиграли "Сан-Хосе", в 2017 году уступили во втором раунде "Нэшвиллу", а в прошлом году и вовсе не вышли в плей-офф. Да и вообще "блюзмены" играли в финале Кубка Стэнли почти полвека назад, в те времена, когда и был основан "Сент-Луис". Это было трижды, причем подряд – в 1968, 1969 и 1970 годах. Но с тех пор ни одного финала и никаких предпосылок, что следовало бы чего-то ждать и в этом году.

"Сент-Луис" оказался крепче, чем многие думали. В первом раунде команда Крэйга Беруби разобралась с "Виннипегом", затем был бит "Даллас Старз". А в финале Западной конференции "блюзмены" вновь встретились с "Сан-Хосе" и взяли реванш. В решающей серии "Сент-Луису" предстояло бороться с "Бостоном" – как и в финале далекого 1970-го. И здесь развернулась настоящая драма. Почти всю серию "музыкантам" приходилось быть в роли догоняющих. Лишь в пятой игре "Сент-Луис" повел, но в шестом поединке "Бостон" сравнял счет в серии. Так что все должно было решиться в седьмой игре – на площадке "Брюинз".

Видео: youtube/NHL

Казалось, что каждая из команд готова убить за трофей. Еще в середине серии это продемонстрировал капитан "Бостона" Здено Хара, который сломал челюсть в четвертом матче. В следующем поединке он вышел (само появление Хары на площадке болельщики "Брюинз" встретили оглушительным овациями) и отыграл 16 минут, несмотря на травму. Это при том, что на послематчевой пресс-конференции он с трудом мог не то что раздавать комментарии, а даже шевелить губами.

Но, как стало понятно в последнем матче, даже не прибегая к таким серьезным жертвам, "Сент-Луис" хотел победить гораздо больше. "Блюзмены" оборонялись большую часть первого периода финальной встречи, но под конец двадцатиминутки забросили две шайбы подряд – отличились Райан О'Райлли и Алекс Пьетранджело. Весь второй период "Сент-Луис" успешно отбивался благодаря чудесным спасениям Джордана Биннингтона, а в третьем закрепил свой успех – еще по шайбе забросили Брэйден Шенн и Зак Сэнфорд. Единственный гол "Бостона", забитый Мэттом Грызликом под конец поединка, оказался слабым утешением для проигравшей команды.

Видео: youtube/NHL

Победа "Сент-Луиса" оказалась уникальной не только для НХЛ и болельщиков "блюзменов", но и для всего российского хоккея. Нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев стали 31-м и 32-м отечественными хоккеистами соответственно, которые завоевали Кубок Стэнли. Для обоих игроков этот трофей – первый в карьере. И будем надеяться, что не последний.