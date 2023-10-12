В Сети поспорили о скандале с Роналду, которому грозит 99 ударов плетью в Иране

Криштиану Роналду могут наказать 99 ударами плетью за нарушение законов Ирана. Все из-за того, что португальский футболист во время встречи с поклонниками поцеловал местную художницу. Как на ситуацию отреагировали фанаты – в материале Москвы 24.



Накажут за благодарность?

Фото: телеграм-канал SHOT

Скандал с участием Криштиану Роналду произошел, когда его клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии приехал в Иран на матч против местной команды "Персеполис". Звездный игрок нашел время пообщаться с фанатами в иранской столице Тегеране, среди которых была местная художница с ограниченными возможностями Фатима Хамами. Она подарила футболисту портрет, нарисованный ногой. В знак благодарности спортсмен передал поклоннице свою игровую футболку, обнял ее, поцеловал и сфотографировался с ней. Кадры этой встречи разлетелись по Сети.

Однако теперь Роналду грозит 99 ударов плетью, пишут СМИ. Согласно иранскому Уголовному кодексу, действия спортсмена трактуются как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. Португалец может быть наказан, если еще раз вернется в Иран. При этом было ли открыто расследование в отношении футболиста, пока неизвестно.

Криштиану Роналдо не впервые попадает в скандал из-за действий, которые противоречат законам и обычаям другой страны. Ранее португалец перекрестился после забитого гола за "Аль-Наср" в матче против иракского клуба "Аль‑Шорта", однако в Саудовской Аравии запрещено публично демонстрировать христианские жесты и символы. В стране они расцениваются как попытка обратить других в свою веру.



"Нельзя вести себя как дома"

Фото: телеграм-канал SHOT

Несмотря на то что действия Криштиану Роналду считаются преступлением в Иране, многие фанаты оправдывают его поступок. "Это, наоборот, говорит о нем как о прекрасном человеке. Другой бы, возможно, не заметил бы ее и не взял портрет. А он, несмотря на мировую известность, общается с поклонниками", – написала пользователь Сети Валерия Анохина.

"А если бы он ее недостаточно поблагодарил или проигнорировал, его обвинили бы в дискриминации людей с ограниченными возможностями. Всегда найдут к чему придраться", – отметил Алексей Лунев.





Венера Ципаева пользователь Сети Он приобнял ее как ребенка и всего лишь коснулся макушки в платке. Вы только посмотрите, как она счастлива, какое тут может быть наказание?

Среди комментаторов есть и те, кто убежден, что, находясь в гостях, нужно следовать местным правилам. "Приезжаешь в другую страну – изволь соблюдать законы", – обратила внимание Татьяна.

"Во многих странах нельзя целовать девушек публично", – подчеркнула пользователь с ником marta22.

"Незнание закона не освобождает от ответственности", – напомнила Любовь Олеговна.





Валентина Власова пользователь Сети Куда бы Роланду ни приехал, он все время что-то нарушает. Пора бы уже понимать, что в чужой стране нельзя вести себя как дома. Тем более в мусульманской, тем более по отношению к женщинам.

Другие пользователи считают, что с учетом всемирной славы футболиста его вряд ли настигнет наказание."Кто-то реально думает, что ему грозит какая-то мера? Его представители смогут договориться о чем угодно", – написал Николай Синев.

Некоторые и вовсе не поверили в искренность Роналду и предположили, что это был всего лишь своеобразный пиар-ход со стороны футболиста. Таким способом он якобы хотел продемонстрировать, насколько близок со своими поклонниками.