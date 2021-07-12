Как 22-летний вратарь Доннарумма выхватил победу Италии в чемпионате Европы

Судьбу чемпионата Европы по футболу в буквальном смысле решил молодой вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Именно он поставил точку в финальном матче с англичанами и принес итальянцам победу. По итогам чемпионата именно его признали лучшим игроком турнира. Мы выясняли, кто такой Доннарумма, что происходит в его личной жизни и почему не все земляки радуются его триумфу.



Детская мечта

Про таких, как Джанлуиджи Доннарумма, говорят: молодой да ранний. Ему всего 22 года. Родина Доннаруммы – Кастелламмаре-ди-Стабия, город в провинции Неаполь. Джиджио, так его называют в Италии, появился на свет в семье плотника Альфонсо, который занимался установкой дверей. Джанлуиджи очень уважает отца, подчеркивая, что всем ему обязан. Конечно, как и подобает истинному итальянцу, он нежно любит свою мать Маринеллу, к которой очень привязан.

Отец даже рассчитывал, что Джиджио, младший из троих детей, пойдет по его стопам. Однако на выбор жизненного пути будущего чемпиона Европы повлияла судьба его старшего брата Антонио, который серьезно играл в футбол. Глядя на него, Джиджио с 5 лет мечтал стоять в воротах, стать лучшим вратарем и выиграть "Золотой мяч". Поначалу Джанлуиджи занимался в футбольной академии “Клуб Наполи”. А в 14 лет отправился в Милан, где жил в школе-интернате и играл в молодежном секторе одноименного клуба. Перед расставанием с любимчиком мама будущей футбольной звезды обливалась слезами. Да и он в глубине души надеялся, что не придется отрываться от родного дома. Однако талантливый парень быстро вознесся на такую высоту, что держаться за мамину юбку было бы уже бессмысленно.

Доннарумма в 16 лет начал играть за взрослый состав "Милана", и уже тогда ему прочили большое будущее. А в 17 лет Джанлуиджи вызвали в основную сборную Италии, где он стал самым молодым игроком за последние 105 лет!



Футбольный вундеркинд

На фоне своих эмоциональных товарищей Доннарумма выглядит невозмутимым и бесстрастным. На чемпионате Европы этот великан (рост 196 см) не проявлял никаких эмоций в отличие от вспыльчивого капитана итальянцев. Даже в первые минуты после победы лицо Джиджио оставалось бесстрастным.

Впрочем, итальянцы знают, что Джанлуиджи способен проявлять эмоции, как это было несколько лет назад, когда болельщики его родного клуба "Милан" обвиняли 18-летнего Доннарумму в излишней меркантильности. Увы, с подачи футбольного агента, представлявшего интересы скороспелого голкипера, велись постоянные переговоры по поводу увеличения зарплаты юного вратаря. Фанаты даже кидали на поле фальшивые купюры, подчеркивая якобы жадность спортсмена, вывешивали на трибунах оскорбительные баннеры с требованием убираться из клуба на все четыре стороны. В один из напряженных моментов Джиджио не сдержался и заплакал в раздевалке, прослезился он и на поле.

Впрочем, жизнь доказала, что Доннарумма стоит больших денег. В конечном итоге в этом году Джиджио ушел из клуба, который его вырастил. Новым пристанищем голкипера стал французский "Пари Сен-Жермен", где перед чемпионатом ему посулили миллион евро ежемесячно.



Сердце занято

Лучшим в мире итальянский вратарь всегда будет для семьи и своей любимой девушки, с которой он не расстается уже несколько лет. Землячка вратаря Алессия Элефанте старше Джанлуиджи Доннаруммы почти на 2 года. Они познакомились еще детьми, некоторое время просто дружили, а потом между подростками вспыхнули чувства. Влюбленные обручились, когда Джиджио исполнилось 17 лет. С тех пор они живут вместе.

В отличие от других футбольных звезд, которым подавай длинноногих моделей, итальянский вратарь выбрал дюймовочку. Рост Алессии – 157 сантиметров. Высоченный жених в буквальном смысле носит избранницу на руках. В соцсетях красуется множество трогательных фотографий пары. Причем рядом с любимой обычно бесстрастный спортсмен постоянно улыбается. Комментаторы часто подшучивают над ними из-за разницы в росте, но влюбленным все равно.

Свободное время Доннарумма и Элефанте любят проводить на дорогих курортах, куда летают частными самолетами. Одно время охотники за сплетнями обсуждали тот факт, что Джиджио предпочел уединиться с Алессией на Ибице, даже когда ему требовалось сдавать выпускные экзамены. Девушка звезды старается не очень афишировать свою личную жизнь. Фотографии в Сеть обычно выкладывает суровый на вид, но сентиментальный Доннарумма. Алессию он называет не иначе как "моя любовь".

