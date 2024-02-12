Кот-д'Ивуар обыграл Нигерию в финале Кубка Африки по футболу

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Нигерии в финале домашнего Кубка Африки, который завершился в ночь на 12 февраля. Победа выдалась волевой – пришлось отыгрываться по ходу встречи. За торжеством характера и самоотдачи наблюдал спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Themba Hadebe

Не успели мы толком отойти от пенальтийного безумия в исполнении Катара, выигравшего домашний Кубок Азии, как на повестке новая баталия – Нигерия и Кот-д'Ивуар выясняли, кто же завоюет трофей лучшей команды Африки. Звезды сошлись так, что и в этом финале одна из двух сборных билась при своих трибунах. Хотя поначалу все складывалось так, что Кот-д'Ивуар мог наблюдать за решающей битвой с удобного дивана. На поле поначалу все было плохо настолько, что боссы местной федерации пошли на редчайший шаг – уволили тренера прямо по ходу действа.

На групповой этап "слонов" выводил француз Жан-Луи Гассе. А тот взял да и завалил два матча из трех с общим счетом 0:5. Причем четыре гола пришлись на одну игру – с Экваториальной Гвинеей. Это поражение стало для Кот-д'Ивуара крупнейшим в родных стенах – позору не оберешься. После такого оглушительного провала французу велели собирать чемоданы. В итоге Кот-д'Ивуар еле пролез в плей-офф как лучшая команда из занявших третье место: одну игру против Гвинеи-Бисау хозяева все же выиграли.

В решающих матчах сборной уже руководил ассистент бывшего рулевого Эмерс Фаэ. Его это заслуга или нет, но в битвах навылет у Кот-д'Ивуара вдруг проснулся характер. Все стадии они прошли на зубах, выбив начиная с 1/8 финала Сенегал, Мали и Демократическую Республику Конго. Особенно примечательно противостояние со второй сборной из этого списка. Мали уже видел себя в полуфинале, пытаясь засушить завоеванные 1:0, как ивуарийцы возьми да и вколоти мяч в сетку. А уж в дополнительное время эти парни и вовсе устроили на трибунах землетрясение, забив решающий мяч в компенсированное ко второму доптайму время.

Нигерия же на нынешнем Кубке – образец минимализма. Португалец Жозе Пезейру выстроил команду, которая за шесть сыгранных на турнире матчей пропустила всего два мяча. Но и забила только семь – и это при мегазвездном форварде Викторе Осимхене из итальянского "Наполи" на острие атаки! К слову, у нападающего, который оценивается в 110 миллионов евро, на турнире всего один гол – скудновато для его статуса.



Фото: AP Photo/Sunday Alamba

Лишь в одной игре из шести Нигерия оформила больше гола в чужие ворота: в 1/8 финала дважды мяч из сетки вынимал Камерун. После этого в плей-офф были скромные 1:0 с Анголой и 1:1 с ЮАР в полуфинале, где банда Пезейру порешала все вопросы в серии пенальти.

Рассказывая о командах, я специально умолчал об одной важной детали. Исправляюсь: до решающей игры Нигерия и Кот-д'Ивуар уже бодались между собой на нынешнем Кубке Африки. Да, эти сборные на групповом этапе оказались в одном квартете. И в очной встрече со счетом 1:0 сильнее оказались нигерийцы, после чего к Гассе уже появились вопросики.

А вот после финального матча претензии стоит предъявить уже к Пезейру. Мощная атака во главе с Осимхеном все 90 с лишним минут выглядела бледнее некуда. Красноречивее всего говорят факты: в первые полчаса игры "суперорлы" не то что не пробили в створ – ни разу не ударили по воротам вообще. Тем удивительнее, что на 38-й минуте именно они открыли счет: первый же угловой, подача на ближнюю, защитник Кэлвин Бейсси переправил снаряд в центр, где другой игрок обороны Уильям Трост-Эконг выиграл верховую борьбу и вколотил снаряд в левую девятку – 1:0. Он же, к слову, забил и в первой игре этих команд на турнире, но тогда сделал это с 11-метровой отметки.

К тому моменту Кот-д'Ивуар нанес в разы больше ударов, однако их точность явно не назовешь швейцарской. Хозяева не хотели откладывать отыгрыш в долгий ящик, но в завершающей стадии раз за разом возникали сложности. В раздевалку ивуарийцы ушли в задумчивости и легком шоке, почему активнее в атаке они, а забитый гол – у соперника.



Фото: AP Photo/Sunday Alamba

Надо сказать, что в перерыве Фаэ удалось накачать свою команду эмоциональным допингом. Кот-д'Ивуар навалился всем весом на Нигерию, раз за разом включая в игру голкипера гостей Стэнли Нвабили. И тот справлялся, как мог нивелировал преимущество соперника по ударам, которое по ходу встречи доходило до пятикратного. Но на 62-й минуте дрогнул и он.

Угловой, в центре внимания полузащитник английского "Брайтона" Симон Адингра, тот как рукой забрасывает снаряд на дальнюю в надежде найти адресата. А он тут как тут: некогда выступавший за "Милан" и "Барселону" Франк Кэссие, который ныне гребет деньги лопатой в Саудовской Аравии, точным ударом головой в мгновение заставил обезумить 58-тысячную толпу на стадионе и сотни тысяч болельщиков у экранов. Да чего уж там – даже нейтральные зрители наверняка подпрыгнули со своих мест от такой бешеной энергетики.

"Суперорлы" вроде бы как должны были расправить крылья, но вместо этого поджали хвосты. В итоге доигрались до того, что на 81-й минуте зрители наконец-то увидели первый гол с игры: все тот же Адингра получил мяч на левом фланге и аккуратно забросил на ближнюю штангу, где нападающий дортмундской "Боруссии" Себастьян Аллер сыграл по-хоккейному, подставив ногу, словно клюшку, изменив тем самым траекторию мяча точно в сетку – 2:1. Парень, который чуть больше года назад излечился от рака, сделал все, чтобы он и его команда одержали еще одну важную победу в своей жизни.

Смотрю и думаю: по идее сейчас должен быть самый яростный навал на ворота Кот-д'Ивуара. Это же финал, черт возьми, нельзя опускать руки! Но то ли Нигерия не смогла, то ли соперник не позволил: все оставшееся время встречи голкипер хозяев Яхья Фофана толком так и не вступил в игру. Жозе Пезейру не нашел в своей команде ресурс, который позволил бы развернуться звездной атаке на полную катушку. Наверняка этот просчет будет стоить ему работы, даже несмотря на попадание в финал: потенциал у его подопечных куда более серьезный.

А вот Эмерсу Фаэ определенно стоит дать шанс продолжить работу во главе сборной Кот-д'Ивуара, которая завоевала Кубок Африки третий раз в своей истории. Скоро никто и не вспомнит, что дорожка к этому титулу была кривой – победителей не судят.