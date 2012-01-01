Фитнес-эксперт Каневский рассказал о пользе единоборств для женщин

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему единоборства стали популярными у прекрасной половины человечества.



Я 21 год работаю в фитнес-отрасли и за этот период как тренер трудился в разных клубах. Это и крупные сетевые игроки, и "одиночки". Но где бы я не работал, в любом заведении в обязательном порядке был тренажерный зал, зал групповых программ, часто можно было встретить занятия по йоге, пилатесу, танцам. В общем, все массовые направления, характерные для отрасли. Но не так давно я перешел работать в другое место, где из тренажеров есть буквально два силовых снаряда, а все остальное место занимают ринг, боксерские мешки и борцовский ковер. То есть это не обычный фитнес-центр, а самый настоящий клуб единоборств. Причем его наполняемость просто колоссальная как в плане групповых уроков, так и персональных занятий.

Но и это не самое интересное. Я обратил внимание, что среди посетителей групповых занятий по единоборствам и персональных тренировок много представительниц прекрасной половины человечества – причем разных возрастов. Почему боевые искусства стали так популярны среди женщин? Разберем в этом материале.

Сразу оговорюсь, что 99% посетителей таких уроков не ставят перед собой состязательные амбиции – особенно если это девушки старше 20. Ведь любые виды единоборств соревновательного уровня – это полноценный спорт, в который приходят в 7–10 лет. Другими словами, боевые искусства привлекают женщин не своей соревновательной составляющей и даже не как инструмент для самообороны, а по другим причинам.

Стресс. Доказано, что регулярные умеренные физические нагрузки – прекрасный способ сбросить психологическое напряжение. Ведь во время выполнения любого упражнения человек переключает голову, концентрируясь на тренировке. Запускается ряд биохимических реакций, которые повышают общую психологическую и физиологическую работоспособность. В частности, после тренировки синтезируются "гормоны радости" – дофамины.

Когда же женщина занимается единоборствами, у нее еще и появляется великолепная возможность разрядиться посредством нанесения разных ударов по мешку или "лапам" тренера. Могу смело утверждать, что популярность единоборств в первую очередь связана именно с этим.



Разнообразие. Те, у кого есть опыт регулярного посещения тренажерного зала, прекрасно знают, что силовые занятия предельно однообразны. В единоборствах же нужно постоянно разучивать новые движения, максимально вовлекаясь в процесс.

Даже в классическом боксе, где, как многие думают, бьют всего тремя способами (прямым, боковым и снизу), есть сотни так называемых подводящих упражнений для постановки действительно качественного удара. Я уже не говорю о том, что нужно учиться не только атаковать, но и защищаться, обыгрывать соперника и многому другому. Ну а если мы возьмем кикбоксинг или тайский бокс, где бьют еще и ногами, коленями, локтями, то количество упражнений просто зашкаливает. Это интересно, эффективно и уж точно долго не наскучит.

Кардио. Еще любые виды единоборств – прекрасный вид кардиотренировок, которые, в отличие от той же беговой дорожки, не являются рутинными. Единоборства прекрасно укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также помогают худеть за счет снижения жировой массы тела. Для девушек, которые следят за своей фигурой, это как нельзя актуально.

Координация. Ее развитие также является важной составляющей единоборств. Координация повышает качество жизни, ведь чем она лучше проработана, тем мобильнее становится человек в целом. Это касается всего: от простого передвижения по городу до катания на роликах, лыжах или серфинге. То есть, улучшая координацию на тренировках по единоборствам, мы приносим пользу как для повседневной жизни, так и для других видов нагрузок.



Растяжка. Это еще одна важная составляющая в развитии тех или иных ударных техник – особенно это касается ног. Без хорошей растяжки некоторые элементы окажутся недоступны (например, хай-кик – удар ногой в голову). Но главным ее плюсом можно считать улучшение качества мускулатуры в целом. А хорошая растяжка мышц ног положительно влияет на здоровье спины.

Повышение психоэмоциональной выносливости. Единоборства закаляют характер, особенно если в формате занятий присутствуют спарринги. Умение терпеть, думать во время тренировочного поединка, игнорировать боль, четко выполнять команды своего наставника заставят девушку быстро стать более хладнокровной и сдержанной. А это, в свою очередь, часто помогает в решении рабочих или любых другим проблем. Это важный плюс для тех, кто живет в ритме большого города.

Если проанализировать все вышесказанное, то несложно сделать вывод, почему единоборства привлекают прекрасную половину человечества. Такие нагрузки – универсальный способ улучшить здоровье и фигуру, снять стресс и просто получить удовольствие от занятий.

