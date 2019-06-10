Репетиция Евро: как Португалия стала победителем первой Лиги наций UEFA

В воскресенье состоялся финал первого розыгрыша Лиги нации, в котором сошлись Португалия и Нидерланды. Победу с минимальным счетом одержала команда Фернанду Сантуша. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как это было, и подводит итоги нового турнира UEFA.

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Лига наций стартовала еще в сентябре прошлого года, однако до сих пор не все поняли смысл этого соревнования. Очевидно, чем руководствовались функционеры UEFA, создавая новый турнир. Они хотели придумать альтернативу товарищеским матчам, которые с каждым годом становятся все менее интересны как для игроков, так и для зрителей. И в этом смысле Лига наций пришлась как нельзя кстати.

Разделение на группы, исходя из рейтинга UEFA, дало возможность соревноваться командам примерно равного класса. С одной стороны, это позволило бороться между собой сборным карликовых государств и менее развитым футбольным державам. С другой, благодаря такому формату можно было посмотреть матчи уровня полуфинала чемпионата мира едва ли не каждую неделю.

Но в остальном было достаточно много вопросов. Например, не совсем очевидным оказался формат турнира. Лига наций связана с отборочным циклом к чемпионату Европы 2020, и победитель получает дополнительную путевку на ЧЕ. Но что дает этот турнир помимо этого? В первую очередь, трофей из стерлингового серебра высотой 71 см. Плюс 10,5 млн евро призовых. Однако разве это дает право называть себя сильнейшей сборной Европы, как в случае с победой на ЧЕ?

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Тем не менее Лига наций действительно добавила накала и сделала интересным отрезок футбольного межсезонья – периода, когда чемпионат мира уже прошел, а чемпионат Европы еще не наступил. Чего только стоят ноябрьские матчи Германии против Нидерландов (2:2) и разгром Швейцарии против Бельгии (5:2). Полуфинал Лиги наций тоже выдался крайне интересным. Нидерланды на тоненького прошли Англию, а Португалия одолела швейцарцев.

Но в матче за золотые и бронзовые медали каждая из четырех сборных дала понять, что отнеслась к турниру максимально серьезно, потому что в двух финальных поединках был забит всего один мяч. Игра за третье место между Англией и Швейцарией закончилась со счетом 0:0. Все решила серия пенальти, где главным героем стал вратарь "трех львов" Джордан Пикфорд. Голкипер "Эвертона" не только отразил решающий одиннадцатиметровый, но и забил сам.

В решающем матче обилия голов тоже не случилось. Несмотря на то, что португальцам помогали родные стены (финальная стадия проходила в Порту на стадионе "Драган" и в Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикиш"), первый тайм выдался без опасных моментов как у одной, так и у другой команды. Несколько раз неплохо пробил Бруну Фернандеш и Жозе Фонте после углового. Но Яспер Силлессен без труда справился с этими ударами.

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Однако во втором тайме португальцы оказались гораздо удачливее. На 60-й минуте подопечным Фернанду Сантуша удалось организовать хорошую атаку. Благодаря ошибке Маттейса Де Лигта в штрафную влетел Бернарду Силва, который попытался отдать передачу в центр на Гонсалу Гедеша. Но пас оказался неудачным, форварду "Валенсии" пришлось тянуться к мячу, и, казалось, что момент уже испорчен. Но тут Гедеш подстроился и нанес мощный удар в угол, который не смог отразить вратарь сборной Нидерландов.

Этот мяч в итоге и стал победным. Команда Рональда Кумана побежала отыгрываться, но португальцы не дали возможности сравнять счет и довели матч до минимальной победы. Таким образом, сборная Португалии стала первым чемпионом Лиги наций и первой командой, которая уже совершенно точно примет участие в финальной части чемпионата Европы. Можно сказать, что это была своеобразная репетиция Евро-2020. И весьма символично, что победил в ней действующий чемпион Европы. Но кто знает, что будет через год?