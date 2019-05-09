Чисто английское убийство: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале ЛЧ

Во вторник и среду прошли ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Финалистами турнира в невероятно драматических поединках стали английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему прошедшие матчи – это едва ли не лучшее, что случалось с европейским футболом, и чего стоит ждать в финале.

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Если бы после первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов любого человека спросили, кто пройдет в следующую стадию турнира, почти каждый ответил бы: "Барселона" и "Аякс". И имел бы на это полное право.

"Ливерпуль" в поединке с каталонцами на "Камп Ноу" проиграл со счетом 0:3. "Барселона" в том матче доминировала, Лионель Месси положил божественный мяч со штрафного, а мерсисайдцы на забитые голы отвечали лишь неточными ударами Мохамеда Салаха. Одного меткого выстрела хватило бы, чтобы подарить надежду в ответной игре. Но не получилось даже этого.

Домой "Ливерпуль" улетел лишь с единственной мыслью – пониманием того, что на "Энфилде" придется сотворить чудо. При том, что на поле родного стадиона из-за травмы не появится ни Салах, ни другая звезда "красных" Роберто Фирмино. Да и отыграться с 0:3 – это затея почти самоубийственная. Скорее, жест отчаяния, нежели действительно рабочий план для выхода в финал Лиги чемпионов. Во всяком случае, так многим казалось.

Но Юрген Клопп и его команда разубедили всех скептиков. Потому что то, что произошло тем вечером, запомнится в футбольной истории как один из самых эпичных и гениальных камбэков. За счет чего это получилось? В первую очередь, за счет игры вратаря мерсисайдцев Алиссона Беккера. Пропусти "красные" хотя бы один гол – и прощай финал. Но бразильский голкипер не раз спасал свою команду, особенно по ходу первого тайма.

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Кроме того, у хозяев получилось забить быстрый гол. Уже на седьмой минуте счет открыл Дивок Ориги. Бельгиец, который в этом сезоне оказался на вторых ролях, появился в нужном месте и в нужное время, чтобы добить мяч после удара Джордана Хендерсона. А во втором тайме все решил выход на поле Джорджиньо Вейналдума. Всего спустя десять минут после замены пятый номер "Ливерпуля" уже умудрился оформить дубль.

Решающим моментом стал угловой, который гениально разыграл Трент Александер-Арнольд. 20-летний игрок пошел подавать стандарт, сделал вид, что уходит от флажка и затем резко отдал пас низом на Ориги. Бельгиец как будто ждал этой передачи и спокойно пробил в пустой угол. Защитников "Барселоны" этот трюк ввел в такой ступор, что они наверняка не отошли до сих пор. Этот фокус стал вишенкой на праздничном торте "Ливерпуля".

"Тоттенхэму" к таким футбольным чудесам прибегать было не нужно. В первом матче дома "шпоры" уступили "Аяксу" со счетом 0:1. Всего-то требовалось забить два мяча на выезде – и дело в шляпе. Но, учитывая абсолютное отсутствие серьезного еврокубкового опыта (последний раз "шпоры" выходили в полуфинал Лиги чемпионов 57 лет назад), "Тоттенхэм" в противостоянии с "Аяксом" был, скорее, в роли андердога.

В начале ответного поединка этот статус лишь упрочился: лондонский клуб пропустил уже на пятой минуте, что значительно осложнило возможность для камбэка. После углового провалилась защита "Тоттенхэма", благодаря чему смог отличиться Матейс де Лигт. Весь первый тайм "Аякс" буквально "возил" команду Маурисио Почеттино. Но то спасали штанги, то свой клуб выручал голкипер Уго Льорис. Однако еще до перерыва хозяева забили второй. На этот раз классным ударом отметился Хаким Зиеш.

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Во втором тайме все неожиданно поменялось. В похожем на Вейналдума стиле за пять минут отличился дублем Лукас Моура. Теперь нужно было всего лишь забить третий мяч. Казалось бы, снова относительно несложная задача, учитывая, что соперник дезориентирован после пропущенных голов, а у "Тоттенхэма" на это целых полчаса. Но это, как говорится, осталось на сладкое.

Пятая дополнительная минута (всего добавили шесть), лондонцы уже, по всей видимости, пролетают мимо финала, ведь забить этот злосчастный гол так и не получилось. И вот именно в этот момент "Тоттенхэм" организует атаку, которая и спасает всех болельщиков лондонского клуба и хоронит "Аякс".

Фернандо Льоренте грамотно действует в отборе, пасует на Деле Алли, а тот – на Лукаса Моуру. И Моура заколачивает мяч в сетку, делая хет-трик. Так "Тоттенхэм" за одну минуту срывает джек-пот, а голландцы теряют все. Памятуя игру мерсисайдцев, теперь уже можно сказать, что это чисто английское убийство.

Чего ждать от "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" в решающем матче после всего увиденного – одному богу известно. Стоит лишь отметить, что это всего второй случай в истории, когда в финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба – в 2008 году это были "Манчестер Юнайтед" и "Челси". А если завтра "Челси" и "Арсенал" одолеют своих соперников в Лиге Европы, то впервые в двух главных клубных турнирах Европы все финалисты будут из одной и той же страны.

В остальном любые прогнозы на финал ЛЧ бесполезны: пусть "Ливерпуль" считается фаворитом на бумаге, потому что пять раз выигрывал Кубок чемпионов и потому что второй год подряд оказался в финале турнира. Но это абсолютно ничего не значит. Нынешний розыгрыш показал, что в ЛЧ вновь может произойти все, что угодно – будь ты хоть фаворитом, хоть андердогом. Поэтому остается только дождаться 1 июня. И надеяться, что финальная битва окажется такой же жаркой, как то, что мы увидели в полуфинале.