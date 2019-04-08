Как ничья между "Локо" и "Зенитом" вернула интригу в чемпионскую гонку

В воскресенье столичный "Локомотив" в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги принимал у себя дома петербургский "Зенит". Встреча закончилась результативной ничьей – 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, кто из команд был ближе к победе и почему в чемпионате еще ничего не решено.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Непосредственно перед матчем "Зенита" и "Локомотива" фаворитом был, скорее, петербургский клуб. Но лишь чисто номинально. Несмотря на то, что команда Сергея Семака находилась на первом месте в турнирной таблице, у железнодорожников была серия из пяти матчей без поражений. В целом "Локомотив" стал играть гораздо стабильнее, нежели в первой половине чемпионата. Поэтому матч обещал быть равным.

Тем паче, что и статистика говорила о том же. Самый популярный счет между этими двумя командами – 1:1. Такой результат за всю историю противостояния во всех турнирах (а это 50 игр) случился в 13 матчах. И если первая игра "Зенита" и "Локомотива" на "Крестовском" была, скорее, исключением из сложившейся традиции (напомню, она закончилась со счетом 5:3 в пользу клуба с берегов Невы), то ответная встреча в полной мере эту традицию поддержала.

В первом тайме счет никто из команд не открыл. Причем ни у "Зенита", ни у "Локо" не дошло даже до действительно опасного удара. Совсем неточные выстрелы были у Сердара Азмуна, Магомеда Оздоева и Владислава Игнатьева, но напугать они могли разве что болельщиков на трибунах. Во втором тайме стало повеселее. На 54-й минуте "Зенит" заработал опасный штрафной, благодаря которому был забит первый гол в матче.

Во время атаки сине-бело-голубых Ведран Чорлука сыграл рукой и получил желтую карточку. Стандарт реализовал Ярослав Ракицкий. Украинец отправил мяч над стенкой, однако Гилерме ошибся с расположением и не смог парировать этот удар. Тут же "Локомотив" задвигался и начал создавать моменты для ответного гола. Однако едва не пропустил еще один мяч в свои ворота.

На 58-й минуте чуть не "привез" гол Владислав Игнатьев. 20-й номер под прессингом решил отдать передачу на центрального защитника и буквально подарил мяч Артему Дзюбе. Но нападающий "Зенита" воспользоваться шансом не смог – Гилерме спокойно отбил удар форварда. Зато следующее действие Игнатьева – уже у чужой штрафной – реабилитировало его перед одноклубниками и болельщиками.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На 61-й минуте во время атакующей комбинации в штрафной "Зенита" Алексей Миранчук отдал пас в центр под удар. Дмитрий Баринов и Мануэл Фернандеш не разобрались, кто из них будет бить, поэтому столкнулись друг с другом. Хорошо, что португалец успел протолкнуть мяч на правый фланг, где стоял никем не прикрытый Игнатьев. Владислав пробил по воротам, мяч попал в Себастьяна Дриусси, отрикошетил и залетел в сетку.

"Зенит" вполне мог забить еще и вырвать победу в этой встрече. Но не распорядился должным образом подарками "Локомотива". На 68-й минуте железнодорожники вновь допустили грубую ошибку, на этот раз напортачил Гилерме. Гости организовали контратаку, вратарь "Локо" вышел и вместо сильного удара попытался отдать пас в поле. Но попал точно в ноги Магомеду Оздоеву, который простил свой бывший клуб, отправив мяч мимо ворот.

Ничья между "Зенитом" и "Локомотивом" сыграла, скорее, против железнодорожников, нежели против команды Сергея Семака. В ближайшие три тура подопечным Юрия Семина придется бороться за очки с "Ахматом", ЦСКА и "Ростовом". Особенно сложно будет биться с последними двумя клубами, ведь армейцы (как и железнодорожники) хотят оказаться в тройке и зоне Лиги чемпионов, а ростовчане – в зоне еврокубков.

Рано делать какие-либо прогнозы, но, скорее всего, "Локомотив" выбыл из чемпионской гонки. В то же время этот же результат сохранил интригу. "Краснодару" и ЦСКА все еще по силам вырвать золото Российской премьер-лиги, учитывая, что и с "быками", и с армейцами сине-бело-голубым только предстоит сыграть: с "Краснодаром" через тур, а с ЦСКА – за два матча до конца чемпионата. Так что вполне возможно, что судьба первого места решится именно в этих играх, лишь в самой концовке сезона.