"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче ЧР по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча проходила в Москве 7 апреля и завершилась со счетом 1:1. В составе петербургской команды мяч со штрафного забил Ярослав Ракицкий. Это произошло на 54-й минуте игры.

У "Локомотива" отличился Владислав Игнатьев. Он отправил мяч в ворота соперников на 61-й минуте матча.

14 апреля футболисты "Зенита" примут в Санкт-Петербурге махачкалинский "Анжи". Днем ранее "Локомотив" сразится на выезде с грозненским "Ахматом".