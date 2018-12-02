Чем закончилось дерби "Спартака" и "Локомотива". Это было огненно

В воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" состоялся центральный матч 16-го тура − "Спартак" принимал "Локомотив". Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, как прошел матч и почему после дерби усилилась борьба за место в тройке.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Поединок начался мощно почти сразу же после стартового свистка. Уже на пятой минуте "Спартак" открыл счет. Причем отличился не кто-нибудь, а капитан команды Денис Глушаков, уже давно впавший в немилость у болельщиков "красно-белых" из-за обвинений в "сливе" предыдущего тренера клуба Массимо Карреры.

В ситуации с первым голом совершенно не слаженно сыграла защита "Локомотива". "Спартак" убежал в контратаку, но оборона "красно-зеленых" почему-то не слишком торопилась вернуться "домой". Сначала игроки "Локо" спокойно дали Софьяну Ханни пройти по левому флангу, затем не накрыли его навес в центр. Но это было еще полбеды: в момент заброса алжирца в штрафной находилось три футболиста "Локомотива". И столько же игроков "Спартака".

Двое рядом стоящих защитников "Локо" в конце концов попытались заблокировать пас Ханни. А к еще одному − Ведрану Чорлуке − к той секунде уже прибежали Зе Луиш и Денис Глушаков. И после того, как мяч прошел мимо "девятки" хозяйской команды, восьмой номер "Спартака" спокойно переиграл вратаря "Локо", головой отправив снаряд в сетку.

Второй гол вышел похожим на первый и случился незадолго до перерыва, на 38-й минуте. Снова провал в обороне "Локо", снова подача Ханни, снова отыгранным оказался Чорлука. На этот раз головой бил Луис Адриано, очень удачно подстроившись и выпрыгнув из-за защитников. Вдобавок мяч отскочил в ворота от штанги, поэтому Маринато Гилерме даже не сразу понял, что снаряд идет в створ.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Не сказать, что "Локо" смотрелся в первом тайме хуже и счет был по игре. Гости имели несколько стопроцентных моментов, но каким-то непостижимым образом сумели их не реализовать. Самый опасный произошел на 31-й минуте. Алексей Миранчук прошел по левому флангу, вбежал в штрафную, оттянув на себя защитника "Спартака", а затем и вратаря хозяев. Отпасовал в центр, но ошиблись игроки "красно-белых", мяч отскочил к Федору Смолову. И тут нападающий "Локо" промазал по пустым воротам.

Смолов стал антигероем и второго тайма. Пожалуй, что даже и всего матча. На 67-й минуте Федор Смолов в штрафной пытался пробить по воротам, но защитник "Спартака" Николай Рассказов в падении вытянул руку и преградил путь мячу. Арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти, а сфолившему игроку без колебания показал красную карточку. Одиннадцатиметровый решил реализовать сам Смолов, заработавший пенальти. Однако с точки нападающий попал в штангу.

Тем не менее, "Локо" все же смог воспользоваться численным преимуществом. На 79-й минуте полузащитник гостей Дмитрий Баринов со своей половины навесил вперед, на Джефферсона Фарфана. Игрок "Локо", боровшийся сразу с двумя защитниками "Спартака", все же смог зацепиться за мяч. А после в одно касание переиграл Артема Реброва, отправив снаряд в пустые ворота.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Правда, столкновение с нападающим во время гола стоило вратарю "красно-белых" здоровья. Забивая мяч, Фарфан попал голкиперу шипами в голову. К тому моменту хозяева использовали все свои замены. Поэтому несмотря на рассечение и возможное сотрясение мозга, Реброву пришлось доиграть встречу до конца. Хотя после матча главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что если бы голкипер был не в состоянии продолжить игру, то на ворота встал бы Денис Глушаков.

Сегодняшнее дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" вышло крайне насыщенным не только на моменты, но, в отличие от первой игры в Черкизове, еще и на голы. А футбол при -5 оказался более огненным чем при августовской жаре. Но самое главное − то, что итог дерби лишь накалил интригу в Премьер-лиге. За место в еврокубках по-прежнему борются как минимум 7 клубов: ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Ростов", "Оренбург", "Урал" и "Рубин". И кому из них в итоге хватил сил до конца чемпионата, пока можно только гадать.

Тимур Фехретдинов