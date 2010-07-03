Россия в еврокубках. С кем сыграют наши команды и каковы их шансы на выход из группы

2 октября прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Таким образом, определились все соперники российских клубов в еврокубках. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, каковы перспективы отечественных команд в ЛЧ и ЛЕ.

"Локомотив"



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Турнир: Лига чемпионов УЕФА

Соперники по группе: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург"

Прогноз: четвертое место

У "Локомотива" в этом году, как, впрочем, и в прошлом, не было никаких шансов на легких соперников в группе. Железнодорожники вновь попали в четвертую корзину и при жеребьевке оказались в компании немецкой "Баварии", испанского "Атлетико" и австрийского "Зальцбурга". Вряд ли в такой группе стоит рассчитывать больше чем на третье место. Да, последнее время "Локомотив" выглядит чуть лучше, чем на старте сезона. Но ни внятной игры, ни стабильности, ни класса, чтобы обыгрывать подобные команды, у красно-зеленых так и не прибавилось.

Поэтому игры с "Баварией" и "Атлетико" можно пропустить сразу за ненадобностью – минус 12 очков там обеспечено. Вопрос только в том, получится ли у "Локо" навязать борьбу "Зальцбургу". За последние десять лет "быки" выигрывали австрийскую Бундеслигу восемь раз и, что важнее, в сезоне-2017/2018 дошли аж до полуфинала Лиги Европы. Так что есть вероятность, что и здесь команда Марко Николича останется без очков.

"Краснодар"



Турнир: Лига чемпионов УЕФА

Соперники по группе: "Челси", "Севилья", "Ренн"

Прогноз: третье место

Для "Краснодара" попадание в групповой этап ЛЧ стало само по себе историческим событием. И пусть у "быков", как и у "Локомотива", довольно серьезные соперники, шансов на евровесну у команды Мурада Мусаева все же больше. С испанцами "Краснодар" встречался совсем недавно – два года назад. Тогда в гостях российский клуб пропустил безответных три мяча, но дома обыграл андалузцев со счетом 2:1. Возможно, и в этот раз у "Краснодара" получится вырвать очки на своем поле. То же можно сказать и про "Челси".

Самый непредсказуемый соперник "Краснодара" – это французский "Ренн", который также дебютирует в ЛЧ. В предыдущем сезоне команда из одноименного города заняла третье место в Лиге 1, а прямо сейчас по итогам пяти туров и вовсе лидирует в чемпионате. Наиболее вероятным кажется вариант того, что "Краснодар" по итогам группового этапа окажется в Лиге Европы. Хотя при более оптимистичном сценарии подопечные Мурада Мусаева все-таки смогут зацепиться за вторую строчку и выйти в следующий раунд ЛЧ.

"Зенит"



Турнир: Лига чемпионов УЕФА

Соперники по группе: "Боруссия Дортмунд", "Лацио", "Брюгге"

Прогноз: второе место

Пожалуй, больше всего шансов на плей-офф Лиги чемпионов у петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые, как и в предыдущем сезоне, попали в первую корзину, поэтому во время жеребьевки избежали наиболее опасных противников. И хоть группа у команды Сергея Семака подобралась серьезная, выйти из нее более чем по силам. Главный кандидат на первое место в ней – дортмундская "Боруссия". "Зенит" вполне может поспорить за лидирующую строчку, но куда реальнее, что российский клуб окажется вторым.

Конечно, все это при условии, что "Зенит" подойдет к Лиге чемпионов в оптимальной форме. В противном случае и "Лацио", и "Брюгге" могут не только отобрать очки у сине-бело-голубых, но и лишить петербургскую команду евровесны.

ЦСКА



Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Турнир: Лига Европы УЕФА

Соперники по группе: "Динамо Загреб", "Фейеноорд", "Вольфсберг"

Прогноз: первое место

Еще один российский клуб, который имеет высокие шансы оказаться в плей-офф еврокубков, – это московский ЦСКА. У армейцев в Лиге Европы подобралась весьма ровная группа. Несмотря на это, армейцы выглядят в ней однозначными претендентами на первую строчку. Команда Виктора Гончаренко набрала неплохой ход и способна обыгрывать и хорватское "Динамо", и голландский "Фейеноорд", и австрийский "Вольфсберг".

Главное, чтобы раньше времени это не сбило с толку футболистов московского клуба и не случилось повторения прошлогодней катастрофы, когда ЦСКА в группе с "Эспаньолом", "Ференцварошем" и "Лудогорцем" умудрился занять последнее место. Но наверняка тот опыт послужил хорошим уроком и пригодится красно-синим в очередной еврокубковой кампании.

