Почему одни регионы лидируют по уровню ЗОЖ, а другие остаются в хвосте рейтинга?

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему здоровый образ жизни ведут далеко не во всех регионах России и с чем это может быть связано.





Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пропаганда здорового образа жизни на государственном уровне ведется уже много лет: на телевидении и радио давно попала под запрет реклама алкоголя и сигарет. Совсем недавно запретили курить кальяны в ресторанах, да и подымить возле входа в какое-либо заведение можно не ближе чем за пятнадцать метров от входа. Но несмотря на заботу о здоровье населения со стороны государства, сами граждане далеко не везде активно стремятся придерживаться принципов здорового образа жизни. Существуют факторы, которые могут либо положительно влиять на стремление людей поддерживать активный и правильный образ жизни, либо же, наоборот, об этом не думать.



В России ежегодно составляют список регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Уже много лет подряд среди лидеров оказываются жители Северного Кавказа и юга России, а вот замыкают рейтинг жители Магаданской области, Камчатского и Забайкальского края, а также Еврейская автономная область.

Хотелось бы подробнее остановиться на причинах, которые влияют на желание или нежелание людей вести здоровый образ жизни.

Еще каких-то двадцать пять лет назад фитнес был чем-то экзотическим, а фитнес-клубы считались местом для богатых людей. Позже индустрия стала активно развиваться и практически во всех регионах страны стали появляться бюджетные фитнес-клубы. Но сильно ли это изменило статистику за последние лет десять? Нет. Дело не в том, есть ли у людей деньги на фитнес-клуб или нет. Если в регионе в среднем низкий уровень жизни, как правило, единственное, о чем думают люди, – как заработать на жизнь.

С другой стороны, для поддержания здорового образа жизни вообще не нужны фитнес-клубы. Ведь ЗОЖ – это любая регулярная двигательная активность, плюс умеренное питание и отсутствие вредных привычек. Ведь нельзя же все списывать на доходы, когда нет ничего проще, чем выйти на пробежку в парк, поотжиматься от пола у себя дома или просто покачать пресс?!



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Не могу не вспомнить момент, как я начал заниматься сначала физкультурой, а потом и спортом. Это было начало девяностых: период, когда даже купить кроссовки было проблемой. Причем не из-за их отсутствия их в продаже – в то время в Москве процветали вещевые рынки – а из-за отсутствия денег на их покупку. Время было тяжелое, поэтому еще пацаном я просто много бегал, играл целыми днями с ребятами в футбол, ходил на турники и так далее. Все перечисленные виды активностей, как и многие другие похожие варианты, считаются умеренными физическими нагрузками для поддержания основных принципов здорового образа жизни. Они просты и доступны всем, вне зависимости от социального статуса и уровня жизни.

И именно поэтому лидерами среди регионов, где большая часть населения ведет ЗОЖ, являются северокавказские республики. Несмотря на то что уровень жизни там невысокий, это совершенно не мешает населению регулярно заниматься. Не зря, например, про дагестанцев говорят: "Каждый дагестанец рождается с разрядом по борьбе". И действительно, секций единоборств в Дагестане, как и в других северокавказских республиках, очень много.

Пускай большая часть занимающихся – это дети и подростки, взрослое население, которое прошло эту школу, на всю жизнь оставляет у себя привычку регулярно заниматься.



К слову, практически любые виды единоборств – это недорогие направления. Для занятий нужен минимум экипировки, а не дорогой и современный фитнес-клуб.



Еще одним фактором, который положительно сказывается на стремлении людей вести здоровой образ жизни, является наличие моря, а также теплый климат. Сама вода по умолчанию дает возможность регулярно и бесплатно тренироваться, а открытая одежда, большое количество фруктов и другой полезной еды, в том числе рыбы, вносит существенный вклад в правильные привычки.



Но не только из-за моря данные регионы ежегодно становятся лидерами по количеству людей, ведущих здоровый образ жизни. Краснодарский край и курорты Кавказа – это еще и зимние виды спорта, а значит, тренироваться можно круглый год, чередуя направления, в зависимости от сезона.

Как коренной житель Москвы, где нет ни моря, ни гор, и человек, который рос в девяностые, я абсолютно убежден, что желание вести здоровый образ жизни вообще никак не может зависеть от места, где ты родился или живешь. Ведь ЗОЖ – это желание хорошо себя чувствовать, отлично выглядеть, быть работоспособным и активным, а не некий тренд, как думают многие.

Помните, ваше здоровье в ваших руках. Ничто не мешает с полной ответственностью следить за ним, просто отказавшись от курения и избыточного употребления алкоголя, вредной еды и других пагубных привычек. Ну, а добавить несколько часов умеренных физических нагрузок в неделю вообще не составит труда, главное – побороть лень.