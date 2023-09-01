ЦСКА снова станет чемпионом? Главные вопросы нового сезона КХЛ

1 сентября начинается новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об основных загадках предстоящего чемпионата.

Кто станет чемпионом регулярки?

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

За последние годы число команд, которые потенциально способны выиграть регулярный сезон КХЛ, сократилось до минимума. Конечно, наибольшие шансы на Кубок Континента у ЦСКА. Армейцы больше всех (шесть раз) брали этот титул и собираются бороться за очередной трофей в предстоящем сезоне. Да, в прошлом розыгрыше первое место в таблице неожиданно занял петербургский СКА под руководством Романа Ротенберга, который до этого вообще не занимался тренерской деятельностью. Однако ЦСКА, ставший вторым, в конечном счете оказался в куда большем выигрыше. В плей-офф подопечные Сергея Федорова завоевали Кубок Гагарина и вряд ли думали об упущенном лидерстве в регулярном чемпионате.

Кроме московских армейцев, за Кубок Континента вновь поспорит все тот же СКА. А вот кто еще сможет навязать им борьбу – вопрос открытый. Здесь и финалист прошлого Кубка Гагарина казанский "Ак Барс", и нижегородское "Торпедо", и ярославский "Локомотив", и уфимский "Салават Юлаев", и омский "Авангард". Сможет ли кто-то из них неожиданно выстрелить – покажет предстоящий сезон.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Здесь все тоже могло быть максимально предсказуемо: сверхнасыщенный первый раунд плей-офф, один неожиданный вылет, традиционное дерби московских и петербургских армейцев в финале Западной конференции, победитель которого сыграет против "Ак Барса" или "Авангарда" в решающей серии. Но, по всей видимости, теперь интриги станет больше: руководство КХЛ решило изменить правила Кубка Гагарина.

С этого сезона в плей-офф будет не классическая сетка (когда первый номер конференции играет с восьмым, второй с седьмым и так далее, затем финалисты Запада и Востока играют друг против друга), а перекрестная. Теперь представители двух конференций могут встретиться друг с другом уже после первого раунда. Как именно это будет работать на практике, увидим весной. А пока остается порадоваться тому, что в КХЛ стало на один интересный сюжет больше.

Что ждет Ивана Федотова?

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Иван Федотов – пожалуй, самый невезучий российский хоккеист последнего десятилетия. Год назад голкипер ЦСКА собирался в НХЛ, где его уже ждал контракт с "Филадельфией", но вместо этого попал в армию. После возвращения на гражданку злоключения Федотова не закончились. Иван, по данным СМИ, должен был все-таки уехать в США, но в итоге подписал контракт с ЦСКА, чем вызвал международный скандал.

Во-первых, контракт с "Флайерз" никто не отменял, о чем североамериканский клуб тут же дал понять московским армейцам. А во-вторых, в дело включилась Международная федерация хоккея (ИИХФ), которая дисквалифицировала Федотова на четыре месяца за нарушение действующего соглашения с клубом НХЛ.

1 сентября наказание вступило в силу, но есть нюанс: незадолго до начала первого матча нового сезона между ЦСКА и "Ак Барсом" руководитель КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига допустила Федотова до игр под эгидой организации. После этого глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что теперь армейцы могут столкнуться с большими проблемами.

Как в итоге сложится судьба Ивана Федотова и его клуба? Это мы тоже скоро выясним.

Как себя проявит "Лада"?

Знаменитый клуб из Тольятти вернулся в КХЛ после пятилетнего отсутствия. В сезоне-2017/2018 "Лада" вместе с ханты-мансийской "Югрой" была исключена из лиги из-за стабильно низких результатов – как в спортивном, так и в экономическом плане. Последние годы команда провела во Всероссийской хоккейной лиге и, по мнению руководства КХЛ, все же заслужила возвращения в элиту.

Однако будущее клуба максимально туманно. Команду возглавил опытный Олег Браташ, однако состав "Лады" перед стартом чемпионата претерпел существенные изменения – стан тольяттинцев пополнили сразу 11 игроков из СКА. Это ожидаемо запустило разговоры о том, что петербуржцы решили сделать из "Лады" свой фарм-клуб.

Оправдаются ли эти опасения? Или "Лада" сможет переродиться и уже в дебютном сезоне сотворит сенсацию? По ходу сезона мы обязательно его узнаем.