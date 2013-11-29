Форма поиска по сайту

29 ноября 2013, 08:38

Культура

Православные активисты пытались сорвать спектакль в МХТ им. Чехова

Православные активисты пытались сорвать спектакль в МХТ имени Чехова

Двое православных активистов попытались сорвать спектакль "Идеальный муж" режиссера Константина Богомолова. Нарушители поднялись на сцену МХТ имени Чехова с криками: "Прекратите это святотатство".

Зрители и артисты утихомирили активистов, после чего спектакль продолжили играть дальше, сообщает телеканал "Москва 24".

Премьера "Идеального мужа" состоялась в прошлом сезоне. Спектакль, продолжительность которого более трех часов, был создан на основе произведений Оскара Уайльда. Работу Богомолова тут же назвали скандальной. Сам режиссер определил жанр спектакля, как "треш", отметив, что его работа – "чистый эксперимент и карнавальный театр".

Напомним, что на днях стало известно об уходе Константина Богомолова из МХТ имени Чехова. В прессе появились сообщения о срыве его нового спектакля "Братья Карамазовы", однако премьера спектакля все же состоялась.

спектакли МХТ имени Чехова православные активисты Константин Богомолов

