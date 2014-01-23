Форма поиска по сайту

23 января 2014, 12:47

Культура

Бумажный спектакль по сказкам Козлова покажут в "Москвиче"

Спектакль "Бумажные сказки". Фото: mskcc.ru/

В камерном зале культурного центра "Москвич" 26 января покажут спектакль "Бумажные сказки" по мотивам волшебных историй о Ежике и Медвежонке Сергея Козлова. Персонажей и декорации из бумаги смастерили художники Ирина Уколова и Евгения Самуйлова.

"Бумажные картины, подобно большой раскладной книге, будут рождаться на глазах у зрителей — через игру света и тени, через возникающие из ниоткуда рисунки",- отметили в "Москвиче".

Спектакль, продолжительность которого один час, будет понятен детям от шести лет. Начало – в 12.00 и в 14.00.

Стоимость билетов – 350 рублей.

