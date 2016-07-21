LIVE: экстремальные трюки в исполнении Буратино и звезд российского спорта

24 июля на Болотной площади впервые на площадке фестиваля "Московское варенье. Дары природы" пройдет шоу нового формата "Буратино". Спектакль состоит из экстремальных трюков, акробатических номеров и уличных танцев. Зрителей ждут фигурное катание на роликах, танцы и трюки в исполнении профессиональных спортсменов, в числе которых самая молодая чемпионка Европы в дисциплине "Фристайл-слалом" Софья Богданова. Автор проекта – фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 24 июля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 24 июля, 19:00

Где смотреть: Москва онлайн



