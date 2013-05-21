Внук Чарли Чаплина привез в Москву философский спектакль "Рауль"

В рамках XI фестиваля имени Чехова, который проходит в Москве с 19 мая по 17 июля, в театре имени Моссовета в течение нескольких вечеров ставят спектакль "Рауль" - работу внука Чарли Чаплина – Джеймса Тьере.
Эта постановка во Франции идет на сцене театра "Компания Майского Жука". Причем, Тьере примеряет на себя сразу несколько ролей – режиссера-постановщика, сценографа и актера.
"Абсолютно с ним себя ассоциирую. Это мое альтер эго. В сущности я ему позволяю делать то, что в жизни не осмеливаюсь. Поставить "Рауля" и умереть», - так объяснил Тьере свою связь с главным героем.
Постановку отличает сильная сценография. Зритель увидит импровизированную пустыню и разорванные паруса. Хаос на подмостках – прямой намек на бушующую стихию чувств Рауля. Его мысли перемежаются с отрывками из мотивов Вивальди и Шуберта. Это своеобразный мотив одиночества странного человека.
В спектакле Тьере объясняется со зрителем не только словами, но и жестами. Он танцует, безупречной пластикой выражая силу внутренних переживаний. Артист виртуозно дирижирует оркестром сверчков, превращается в лошадь и в обезьяну. Аллюзий – несчетное множество, только и успевай читать между строк.
"Я мучаю техническую команду, во все вмешиваюсь сам. Свет, звук, техника. Мне все это интересно. Это моя жизнь", - добавляет Джеймс.
"Рауль" второй по счету спектакль, который Тьере представляет москвичам. Прежде была постановка "До свиданья, зонтик". При этом французский гость восхищается столичной публикой, отмечая ее романтичность и готовность сопереживать артистам на сцене.
Джеймс Тьере - человек загадочный и замкнутый - готов без экспериментировать с образами. В жизни он черпает вдохновение из повседневности, в которой "заключена самая большая универсальность".
Добавим, что XI Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, который в этом году отмечает 20-летний юбилей, пройдет в Москве с 19 мая по 17 июля. Зрителям представят спектакли из 15 стран мира. Свои работы на столичных площадках покажут Джеймс Тьерри-Чаплин (спектакль "Рауль"), Робер Лепаж ("Карты!.Пики"), Сильви Гиллем (6000 Miles Away), Дэвид Мартон ("Небесная гармония") и другие известные артисты.
