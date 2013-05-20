Форма поиска по сайту

20 мая 2013, 12:42

Культура

В театре Et Cetera поставят "Валенсианских безумцев" Лопе де Вега

"Афиша": "Валенсианские безумцы" Лопе де Вега в театре Et Cetera

21 и 26 мая в театре Et Cetera поставят спектакль "Валенсианские безумцы" по пьесе Лопе де Вега. Классическая комедия, написанная 400 с лишним лет назад, превратилась в современный комедийный триллер. Руководила постановкой режиссер Рузанна Мовсесян, известная своими детскими спектаклями.

В пьесах Лопе де Веги действия разворачиваются стремительно: не успел отъехать занавес, а главный герой Фларьяно убил принца Рейнеро просто так, в уличном поединке.

Теперь молодой преступник вынужден скрываться в сумасшедшем доме, где он по-настоящему сойдет с ума от любви к прекрасной незнакомке.

Особого внимания заслуживают декорации: разбросанные по сцене подушки превращаются то в лестницу, то в лабиринт, то в городскую стену. Костюмы тоже вызывают интерес и как нельзя лучше подходят безумцам.

Начало спектакля 21 мая – в 19:00, 26 мая – в 18:00. Стоимость билетов – от 800 рублей.

Напомним, вы можете приобрести билеты на спектакли и другие мероприятия на нашем сайте.

спектакли Et Cetera Лопе де Вега

Главное

