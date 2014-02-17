Спектакль со вкусом: о семье, хлебе, одиночестве и забвении

Спектакль "Времена". Фото: vk.com/teatrvkusa

В умелых руках артиста еда становится предметом искусства, частью декораций и художественным средством выражения эмоций героев. Убедиться в этом можно на спектакле "Времена" режиссера и основателя московского Театра Вкуса Юрия Макеева.

Под музыку Антонио Вивальди пять актеров в черном, не вступая в диалог друг с другом, расскажут трогательную историю из жизни одной семьи. В основе постановки нет никакой пьесы. Сюжет по кусочкам собран из рассказов артистов Ксении Яковлевой, Алексея Терехова, Сергея Кузнецова, Киры Михеевой и Любови Вдовиной. Со зрителем они делятся самым сокровенным – своими воспоминаниями о родных и близких. Прочной нитью в полотно спектакля вплетается тема размышления о забвении, соединяя каждую историю, представленную при помощи движения ловких пальцев, звука и игры света.

Структура постановки контрастирует с привычным представлением о том, как должен играться спектакль. Здесь вы не услышите традиционного третьего звонка. Сцены в камерном пространстве одного из залов Центрального Дома художника, в котором выступают артисты Театра Вкуса, тоже нет.

Спектакль начинается с трапезы. На столе аппетитно красуются хлеб, тарелки с ароматным маслом и специями, фрукты, конфеты. Зрители, а это и взрослые, и дети, пробуют снедь, знакомятся. Под мелодии из хриплого патефона на стене мелькают проекции черно-белых фотографий из старинных семейных альбомов. И сразу чувствуешь себя частью происходящего, которое театральным перформансом можно назвать с большой натяжкой, это, скорее, теплые домашние посиделки за чашкой дымящегося чая.

В толпе гостей мелькает бородач-весельчак – худрук театра Юрий Макеев. Он участливо спрашивает, нет ли у зрителей аллергии на театр и темноту, предлагает черкнуть словечко в "Книге отзывов и ощущений" и рассказывает, как возникла идея создания спектакля.

Все очень жизненно, а значит, правдиво. О забвении Макеев задумался, когда шел по Митинскому кладбищу и не мог отыскать могилу отца. Изменилось время года, и Юрий не узнавал окружающий ландшафт.

Брел вдоль могил и считал заброшенные, а их попадалось множество. Под насыпями земли, под кренящимися гранитными плитами – чьи-то матери, деды, братья. Когда-то они жили, мечтали, грустили, обнимали любимых, спешили на работу, пекли пирожки, растили детей. А сейчас забыты. Почему?

Задавшись этим вопросом, Макеев задумал спектакль "Времена". Работа велась в течение трех лет. В постановке задействованы не только профессиональные актеры, но и люди далеких от театра профессий: художники, музыканты, градостроители.

Во "Временах" актеры отходят на второй план, сливаясь с черными стенами пространства. Задача этой пятерки – оживить, передать красоту привычных вещей. Метафора здесь ненавязчива, а потому понятна даже ребенку.

Действие разворачивается на кухонном столе в центре зала. На нем – деревянная дощечка с изображением избушек, военные фотографии в рамках, свечи, слой муки. Сценическую композицию дополняет шкаф позади стола. На полках - груз глиняных горшков, самовар, бокалы, тарелки, часы и плетеные корзинки – предметы, создающие атмосферу деревенского быта.

Вот во мраке вспыхивает слабый огонек – чьи-то руки зажигают свечу. И глаз различает сгорбившуюся старческую фигуру героя, погружающегося в книгу за столом. Внезапно чтение прерывают нахлынувшие воспоминания. "Сынок", - зовет старика голос из темноты. "Папа! Любимый", - вторят ему из разных уголков комнаты. Так начинается воображаемое путешествие из дня сегодняшнего в далекие 40-е и обратно.

На глазах у зрителя герои взрослеют, влюбляются, уходят на фронт, сочетаются браком, стареют, умирают.

Спектакль насыщен звуками, задающими тон всей постановке. Тревога героев здесь передается смешением военной сирены и музыки Вивальди, покой – протяжными напевами колыбельных.

Отдельного внимания заслуживает еда. Оказывается, продукты могут характеризовать характеры героев, объяснять трансформации их душевных состояний. В руках артистов оживают плоды ярко-красного перца, символизирующего любовь и сердце. Снег из муки постепенно превращается в сдобное тесто – олицетворение мира, гармонии, семейного очага. Ссоры сопровождают мелькающими в воздухе ножами, крошащими овощи. Горечь обид сдабривают лимонным соком.

В финале спектакля на сковороде зашипит мясо, заботливые женские руки поставят на стол круглый каравай, мужские - наполнят бокалы. Традиционные приготовления к семейному ужину, которому, увы, так и не суждено состояться.

"Времена" - спектакль в рамке, он начинается с темы одиночества и ею оканчивается. Уходят люди, родные, любимые, незаменимые. И оставляют вместо себя воспоминания, которые с годами, как старое вино, становятся все более терпкими, насыщенными и ценными.

После этого спектакля рука сама тянется, нет, не к холодильнику с продуктами – к телефону. Хочется позвонить родным и близким и без всякого повода признаться им в любви. Звоните, встречайтесь чаще, листайте семейные альбомы, пеките свежий хлеб и не забывайте друг друга.

