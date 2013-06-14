Форма поиска по сайту

14 июня 2013, 11:46

Театр из Мюнхена представит москвичам спектакль "Процесс"

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках Международного фестиваля имени Чехова на сцене Театриума на Серпуховке артисты мюнхенского театра "Каммершпиле" представят московским зрителям спектакль "Процесс" по одноименному произведению Франца Кафки.

За эту постановку режиссер Андреас Кригенбург был удостоен премии как лучший сценограф года.

Спектакль, в котором задействованы музыкальные композиции Лаурента Симонетти, до предела сюрреалистичен. На вертикальной стене подмостков разместятся восемь главных героев – Йозефов К. Абсурд здесь граничит с бытовой нормой. Постановка Кригенбурга - очередная творческая вариация на тему оригинального произведения загадочного Кафки.

"Процесс" покажут на немецком языке с русскими субтитрами.

Ближайшие показы запланированы 14, 15 и 16 июня. Начало – в 19.00.

Приобрести билеты можно на нашем портале

