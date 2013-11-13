Фото: teatral-online.ru

2 декабря в столице пройдет шестая церемония вручения премии "Звезда театрала". Это независимая премия зрительских симпатий в сфере театрального искусства.

В настоящее время уже известны номинанты "Легенды сцены" – это Юрий Яковлев, Алиса Фрейндлих, Лариса Голубкина. Также премии будут вручены в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучший режиссер", "Лучший актер/актриса", "Лучший антрепризный спектакль" Лучший музыкальный спектакль", "Лучший социальный эксперимент" и другие.

В торжественной церемонии примут участие известные артисты, номинанты премии: Римас Туминас, Владимир Вдовиченков, Александр Балуев, Лия Ахеджакова, Лиза Боярская, Александра Урсуляк и многие другие. Ведущие вечера – Юлия Рутберг и Эдуард Радзюкевич.

В течение театрального сезона публика номинирует звезд на сайте журнала "Театрал". В конце года общественный совет формирует шорт-лист финального этапа голосования для зрителей. В этом году был утвержден специальный приз "За лучший социальный проект в театре", а также номинация "Лучший русский театр за рубежом".

В разные годы лауреатами премии становились Владимир Этуш, Сергей Лазарев, Марк Захаров, Инна Чурикова, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие.