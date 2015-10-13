Театр имени Пушкина представит спектакль "Мера за меру" в Испании

Фото предоставлено пресс-службой

Театр имени Пушкина представит на гастролях в Испании спектакль"Мера за меру", созданный совместно с театральной компанией Cheek by Jowl. Как сообщает пресс-служба театра, спектакль уже был показан в Мадриде, Париже, Лондоне и Оксфорде.

В прошлом году спектакль был выдвинут на соискание национальной театральной премии "Золотая маска" в пяти номинациях – как лучший спектакль большой формы в драме, а также в номинациях за лучшую режиссуру (Деклан Доннеллан), лучшую мужскую роль (Андрей Кузичев) и лучшую работу художника в драматическом театре (Ник Ормерод).

Британский режиссер Деклан Доннеллан, известный всему театральному миру своими шекспировскими постановками, вместе с артистами театра имени Пушкина рассказывает о сомневающемся властителе и его лживом наместнике, молодом "преступнике поневоле" и его фанатичной сестре-монахине.

В рамках гастролей по Испании запланированы четыре выступления. Сначала труппа выйдет на сцену Teatro Principal de Vitoria в Витория-Гастейс, затем даст два спектакля в жиронском Teatre municipal de Girona, а потом в TeatroCircoMurcia в городе Мурсия.