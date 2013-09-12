Фестиваль "Дни Голландии": фильмы Пола Верховена и картины Мондриана

"Афиша": В Парке Горького проходит фестиваль голландской культуры

Фестиваль голландской культуры "Дни Голландии", который стартовал накануне в Москве, будет проходить до 15 сентября и ознаменует начало двухмесячной культурной программы. В рамках мероприятия каждый желающий сможет полюбоваться произведениями голландских живописцев, дизайнеров, а также оценить работы театральных режиссеров, актеров, посетить показы кинокартин.

M24.ru расскажет о главных мероприятиях фестиваля.

Одной из главных площадок фестиваля станет парк Горького, где установят современные голландские арт-объекты. Известные голландские художники Хейс Фрилинг и Йоб Ваутерс в режиме реального времени создадут картину колоссальных размеров, которая будет представлять собой орнаментированную цитату из произведения Максима Горького.

Дизайнерский тандем Фрилинг и Ваутерс имеет большой опыт работы с городской средой. Они создают объекты стрит-арта, целью которых является вовлечение зрителя в диалог.

В кинотеатре "Пионер" покажут фильмы знаменитого голландского режиссера Пола Верховена: "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Звездный десант", "Шоугелз" и другие ленты.

Пол Верховен. Фото: nlrf2013.nl

В четверг, 12 сентября, запланирован показ картины "Солдат Оранский" 1977 года выпуска. Начало – в 21.00. А 13 сентября состоятся показы фильмов "Основной инстинкт" и "Турецкие наслаждения". Начало – в 22.00 и 00.30 соответственно.

В Центре современной культуры "Гараж" покажут серию видеороликов The One Minutes, включающую в себя 24 видеоработы длительностью одна минута каждая.

13 сентября на сцене парка выступит хип-хоп оркестр The Kyteman Orchestra совместно с хором казаков "Голоса России".

Сотрудничество с российскими артистами для The Kyteman Orchestra началось в прошлом году. Тогда зарубежный коллектив получил приглашение завершить европейское турне концертом в российской столице. При этом обязательным условием для выступления стало наличие музыкального партнера из России. Ведущий вокалист Колин Бендерс решил задействовать хор казаков.

В Третьяковской галерее 13 сентября откроется выставка "Пит Мондриан (1872-1944) – Путь к абстрактному искусству". Картины предоставлены Муниципальным музеем в Гааге. Голландский художник Мондриан является одним из основоположников абстрактного искусства.





Работы мастера в России малоизвестны, так как в СССР абстракционизму не уделялось достойного внимания.

Выставка будет работать до 24 ноября.

С 13 по 15 сентября на Музейной площади будет работать ярмарка российских региональных продуктов. Здесь можно отведать арбузы и дыни из Краснодарского края, башкортостанский мед, вяленую рыбу из Якутии, алтайскую облепиху и капченую цесарку из Калужской области.

Блюда российской кухни гостям из Амстердама, москвичам и гостям столицы предложат отведать в уличном кафе. Расположенном рядом с ярмарочными рядами. Угощать планируют голубцами, пельменями, варениками, блинами.

Также в программе – деловой форум "Вкус России в Голландии", который запланирован на 14 сентября.

С 13 по 22 сентября на площадках Театриума на Серпуховке, театра имени Моссовета и театра Луны покажут лучшие детские спектакли голландских театров. Мероприятия пройдут в рамках VII Международного фестиваля спектаклей "Гаврош".

Свои работы покажут коллективы из Амстердама, Роттардама, Утрехта, Алкмара, Амерсфорта.

Toneelmakerij и Rieks Swarte представят спектакль "Буря", созданный по пьесе Шекспира, адаптированной для юного зрителя. Oorkaan покажет "Братья по коробке", Het Filiaal – уличный спектакль-перформанс "Дом", а Muziektheater Frank Groothof – постановку "Винсент ванн Гог, жизнь в картинах".

Фото: ИТАР-ТАСС

Также запланировано выступление специальных гостей из Франции - Non Nova. Они представят забавное представление о жизни фенов.

Программу подготовили и российские театры. Так, Театриум на Серпуховке и французский Pour ainsi sire покажут спектакль "Они поженились, и у них было много…", театр "Снарк" представит историю о капельке воды "Дзынь".

Также запланированы семинар на тему адаптации текстов классических произведений, мастер-классы для детей от голландских режиссеров и хореографов, драматургическая лаборатория на тему спектаклей на основе вербатима, а также арт-акция и мастер-класс для подростков.

14 сентября в центре дизайна ARTPLAY пройдет фестиваль TodaysArt, в рамках которого будет представлена российская премьера спектакля Canto Ostinato Audio Visual. Постановка представляет собой синтез музыки, современных технологий и изобразительного искусства. Canto Ostinato Audio Visual посвящен знаменитому голландскому композитору-минималисту Симеону тен Хольту, который скончался в прошлом году.

Важная роль в спектакле отводится импровизации. Зрителей ждут электроника, игра на арфе и неожиданные визуальные эффекты.

Подробное расписание мероприятий фестиваля можно найти здесь.