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Фестивали

12 мая 2012, 14:17

В Москве пройдет фестиваль короткометражных спектаклей

спектакли фестивали и праздники

В московском Центре имени Мейерхольда 12 мая молодые режиссеры в рамках "Театрального альманаха" покажут семнадцать короткометражных спектаклей.

Среди авторов - Дмитрий Волкострелов, Василий Сенин, Михаил Дурненков, Семен Александровский, Евгения Беркович, Варвара Фаэр, Антон Забегин и Ольга Стрижак. Короткометражные спектакли длятся не более 20 минут. Они сделаны в разной стилистике с использованием разных художественных приемов, но их объединяет одна тема, художественная или идеологическая проблема, предложенная организаторами. В первом выпуске, показанном в ноябре прошлого года, такой темой была свобода, теперь это - герой.

"Сейчас часто говорят, что героя нет, я не могу ни согласиться с этим в полной мере, ни опровергнуть. Если мы сейчас будем говорить о том, что такое герой, возникнет какое-то понимание этого слова. Но если завтра продолжим этот разговор, то появится какое-то новое значение", - передает РИА Новости слова идеолога "Театрального альманаха" Саба Лагадзе.

По мнению создателей проекта, главное - честность высказывания, то есть вопрос приоритета: смысл, идея - важнее формы.

"Важно, чтобы команды нашли героя, а потом уже начали думать, как это воплотить на сцене. А не наоборот - это на сцене будет красиво, а тему как-нибудь приспособим", - говорит Лагадзе.

"Театральный Альманах" - своеобразный "круглый стол", где в роли слов и мнений выступают воплощенные на сцене идеи. Планируется, что событие будет проходить два раза в год - осенью и весной.

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