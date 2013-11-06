Фото: ИТАР-ТАСС

6 ноябре в театре "Практика" состоится пресс-показ нового спектакля Ивана Вырыпаева "Благодать и стойкость", поставленного по одноименной книге Кена Уилбера. Онлайн-трансляцию спектакля проведет сетевое издание M24.ru.

В "Благодати и стойкости" Кен Уилбер ведет философское повествование от двух лиц - своего и своей жены, у которой вскоре после свадьбы диагностировали рак груди. Как и книга, спектакль Вырыпаева расскажет о страшном заболевании как об испытании, преодоление которого наполняет сердце желанием жизни, а не как о смертельном приговоре. Премьера автобиографичной истории о любви, надежде и вере в лучшее запланирована на воскресенье, 10 ноября.

Роли исполняют американец Казимир Лиске и польская актриса Каролина Грушка.Спектакль идет на английском языке. Синхронный переводчик - заслуженный артист России Дмитрий Брусникин.

Запись трансляции вы сможете посмотреть на нашем сайте в ближайшее время.