Театр Камбуровой закроет сезон спектаклем "Снился мне сад..."

Фото: kamburova.theatre.ru

10 июля в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой в рамках закрытия сезона поставят спектакль "Снился мне сад..." режиссера Ольги Анохиной.

В спектакле прозвучат романсы "Элегия", "Титулярный советник", "Вечерний звон" и многие другие, а также мелодекламации (художественное изложение стихов и прозы) "Эдельвейс" (А. Опель — М. Горький) и "Черная шаль" (А. Пушкин).

В этом сезоне на сцене театра состоялись три премьеры: "Земля" - сочинение на музыку Баха, "Ученье-свет" - детский кукольный спектакль по комедии Фонвизина "Недоросль" и "Сны поэта Левитанского" - музыкально-поэтическая фантазия по стихам поэта Юрия Левитанского.

Следующий сезон начнется с гастролей спектакля "Абсент", а для москвичей театр откроется 10 сентября спектаклем "Капли Датского короля".

Начало спектакля – в 19:00, стоимость билетов – от 900 рублей.