Liquid Theatre покажет спектакль о собственных страхах и ощущениях

Спектакль Liquid Theatre. Фото: facebook.com/likvidteatr

С 10 по 14 ноября в актовом зале арт-пространства "ПRОЕКТ_FАБRИКА" будет идти спектакль "Пока ты здесь", который стал результатом творческих встреч независимого театра Liquid Theatre с пациентами реабилитационного отделения наркологической клинической больницы № 17.

Вместе с другими независимыми театральными компаниями из Комсомольска-на-Амуре, Челябинска, Екатеринбурга, Костромы московский коллектив принимал участие в проекте Министерства культуры «Театр+общество». Участники проекта работали с теми социальными группами, которым особо необходимо внимание общества – дети-сироты, заключенные, алкозависимые, люди с ограниченными возможностями.

Четыре месяца артисты Liquid Theatre обсуждали с пациентами больницы увиденные выставки и спектакли, познавали себя, собственные страхи и ощущения. Спектакль рождался из переживаний, наблюдений за реальностью, поиска опоры, друга, человека.

"Мы ищем слова, чтобы описать какое-то сообщество, обнаруживаем, что не в словах дело. Ищем равновесие, падаем, ищем опору, друга, человека. Реальность, пропущенная через камеру наблюдения, получает новые смыслы, формы", – говорится в анонсе спектакля.

Liquid Theatre уже восемь лет выступают на фабриках, в парках, дворах жилого дома, театральных лестницах. Их спектакли рождаются здесь и сейчас. В них сплетены цирк и драма, танцы, звуки, шум и видео. Театр – лауреат "Золотой маски", премии "Акция".