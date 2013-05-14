Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 15:40

Безопасность

В Москве задержан агент ЦРУ

В Москве задержан агент ЦРУ

В ночь на 14 мая контрразведка ФСБ задержала в столице агента ЦРУ. Райан Кристофер Фогл работал под прикрытием должности 3-го секретаря политического отдела американского посольства в Москве и был задержан при попытке вербовки сотрудника российской спецслужбы.

У агента обнаружили специальные технические средства, инструкции для вербуемого российского гражданина, крупную сумму денег, а также средства изменения внешности. Задержанного доставили в приемную ФСБ и после проведения необходимых процедур передали официальным представителям посольства США.

По сообщению пресс-службы ФСБ, в последнее время американская разведка неоднократно предпринимала попытки вербовки сотрудников российских правоохранительных органов и спецведомств, которые фиксировались и проходили под контролем контрразведки.

Сайты по теме


спецслужбы задержания ФСБ России жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика