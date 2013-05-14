В Москве задержан агент ЦРУ

В ночь на 14 мая контрразведка ФСБ задержала в столице агента ЦРУ. Райан Кристофер Фогл работал под прикрытием должности 3-го секретаря политического отдела американского посольства в Москве и был задержан при попытке вербовки сотрудника российской спецслужбы.

У агента обнаружили специальные технические средства, инструкции для вербуемого российского гражданина, крупную сумму денег, а также средства изменения внешности. Задержанного доставили в приемную ФСБ и после проведения необходимых процедур передали официальным представителям посольства США.

По сообщению пресс-службы ФСБ, в последнее время американская разведка неоднократно предпринимала попытки вербовки сотрудников российских правоохранительных органов и спецведомств, которые фиксировались и проходили под контролем контрразведки.