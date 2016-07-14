Гроза частично разрушила 55 домов в Подмосковье

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

В Московской области гроза частично разрушила 55 домов, сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам чиновника, особенно пострадали Можайский и Рузский районы: в результате стихии там вырваны дорожные знаки, дороги завалены мусором и деревьями, а также местами разрушены линии электропередач.

"Муниципальные и дорожные службы полностью мобилизованы. В экстренном режиме идут восстановительные работы", – написал Воробьев.

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области уточняет, что из-за непогоды более 1,3 тысячи спасателей и 600 единиц техники находятся в режиме повышенной готовности. Для ликвидации последствий задействованы 130 человек и 35 единиц техники.

В общем в столице и области ураган повалил более 300 деревьев и повредил 22 автомобиля, а ливень подтопил 27 участков. Из-за падений деревьев и ударов молний пострадали семь человек, сорвало кровлю с десяти жилых домов. Временно было остановлено движение поездов метро в районе Филевского парка, а в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.