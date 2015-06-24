Возвращение гадюк: как защитить себя от змеиных укусов

Фото: ru.wikipedia.org/Benny Trapp

В некоторых районах Московской области активизировались ужи и гадюки. Особенно много их в Орехово-Зуевском, Егорьевском, Сергиево-Посадском районах. А в Талдоме с огородов собирают, в основном, гадюк.

Эти опасные рептилии регулируют численность полевых мышей. И как правило, все случаи змеиных укусов связаны со сбором ягод и грибов. Однако укус может оказаться смертельным. О том, где обитают гадюки, как не оказаться укушенным и как поступить, если этого избежать не удалось, читайте в материале m24.ru.

Где обитают змеи

К счастью, Москва и область располагаются в природной зоне, для которой несвойственно разнообразие вредных гадов. Всего в области живут два вида змей: безопасный для человека уж и куда более опасная гадюка. Правда, бывает, что встречается еще и не ядовитая медянка, основной ареал обитания которой расположен юге Тульской области.

Стоит отметить, что встречи с опасной гадюкой тоже довольно редки. Эти змеи очень осторожны и стараются не попадаться человеку на глаза, да и живут они очагово. Все относительно плотные популяции разделены обширными участками, где змей нет. Связано это с наличием мест для зимовки. Поэтому можно жить в нескольких километрах от очага и ни разу не встретить гадюку, а можно один раз зайти в лес и случайно обнаружить сразу несколько особей. Сами змеи редко уползают от своих жилищ дальше чем на 100–200 метров.

Однако, что неутешительно, примерно с середины 90-х годов численность гадюки стала заметно расти, вследствие участились и случаи укусов. Причин сразу несколько. Во-первых, снизилась сельскохозяйственная активность, почвы не обрабатываются и превращаются в болото, пригодное для жизни змей. Во-вторых, из-за прекращения деятельности серпентариев и добычи яда прекратился отлов змей, и, в-третьих, люди все чаще проникают в места обитания гадюк.

Значительно возросло и количество тяжелых случаев интоксикации от укуса обыкновенной гадюки. Это можно объяснить повышением общего аллергического фона из-за ухудшения экологической обстановки и распространением у гадюк нейротоксических пептидов, вызывающих более тяжелые отравления.

Фото: ТАСС/Олег Кузьмин

Что касается ареалов обитания, то населяют гадюки, в основном, смешанные и лиственные леса, где имеются поляны, заросшие травой, а также лесные опушки и вырубки. Больше всего эти опасные змеи любят селиться вблизи болот с кочками, покрытыми мхом и мелким кустарником, и в заболоченных лугах в поймах рек. Обычно жилищем гадюкам служат трухлявые пни, углубления под корнями кустов или норы мелких лесных животных. В теплую погоду гадюки, как правило, выползают погреться на солнце, а за пропитанием отправляются в сумерки.

Как правило, гадюки обладают серой окраской с черным зигзагообразным рисунком вдоль позвоночника. Но встречаются змеи без рисунка, змеи черного, бурого, кирпичного, бронзового, оливково-зеленого, серо-голубого цветов.

Больше всего гадюк обитает в северных болотистых районах Подмосковья: в Клинском, Лотошинском, Талдомском, Волоколамском, Дмитровском, а кроме того, в Подольском, Чеховском и Шатурском районах.

Что делать при укусе гадюки

Люди с глубокой древности жили рядом со змеями и всегда пытались найти средство от укусов опасных рептилий. Впрочем, народная медицина не знает способов лечения змеиных укусов.

Например, в средневековые медики считали, что надежнейшее средство избавления от заражения ядом – это отсечение укушенной конечности. Но делать это нужно было сразу после укуса, иначе яд распространяется по телу и отрубать что-либо уже бесполезно.

А вот в Англии думали по-другому. Считалось, что, если укушенный успеет перепрыгнуть через воду, прежде чем змея скроется из виду, то яд потеряет свои свойства и пострадавший не умрет.

Сами гадюки стараются избегать встреч с человеком и не проявляют агрессии. Даже случайно оказавшись рядом с гадюкой, вы вряд ли об этом не узнаете. Чтобы змея укусила, нужно буквально наступить на нее или взять в руки.

Как защититься от гадюк

Плотные джинсы, кроссовки или сапоги окажутся достаточной защитой от нападения. Силы челюстей змеи, максимальная длина которой редко превышает 70 сантиметров, недостаточно, чтобы прокусить обычную обувь, в которой ходят в лес. Если вы увидели змею, конечно, не стоит тянуться к ней и стараться потрогать.

Что касается яда гадюки, то он относится к гемотоксическому типу, то есть способен разрушать эритроциты. Кроме того, он содержит нейротоксин, действующий на сердечно-сосудистую систему. При укусе развиваются следующие симптомы: боль, отек и множественные кровоизлияния в области укуса. Происходят и внутренние кровоизлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов. На месте укуса остаются две глубокие ранки от ядовитых зубов (иногда ранка бывает одна). Кровь в этих ранках быстро запекается, и кровотечения из них почти не бывает; окружающие ткани отекают и синеют. Если поражена кисть руки, то через полчаса пальцы перестают сгибаться от очень болезненного отека, который может распространиться вплоть до локтя.

Пострадавшего может тошнить, температура тела повышается, возникает чувство озноба. Резко ухудшается работа сердца, возникают головокружение и рвота, так как происходит сильнейшее поражение кровеносной системы, сопровождающееся внутренней кровопотерей и резким падением кровяного давления. Это вызывает слабость, головокружение и в тяжелых случаях потерю сознания. Наиболее опасен укус гадюки весной, летом ее яд ослабевает.

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Как отметил инструктор-методист учебного центра "Первая помощь" Стас Журавский, при укусе гадюки ни в коем случае нельзя отсасывать кровь из ранки: яд распространяется по мелким капиллярам, как протекшие на промокашку чернила, и такая процедура совершенно неэффективна, но зато может навредить, ведь таким образом легко занести в кровь инфекцию. Кроме того, во рту могут оказаться ранки, куда также попадет яд.

Инструктор-методист учебного центра "Первая помощь" Стас Журавский При попадании в мышечную ткань яд гадюки не представляет большой опасности, но важно не допустить его проникновения глубже, в кровеносную систему. Ведь в этом случае яд попадает во внутренние органы и в первую очередь в почки, что может стать причиной серьезных осложнений. При попадании в мышечную ткань яд гадюки не представляет большой опасности, но важно не допустить его проникновения глубже, в кровеносную систему. Ведь в этом случае яд попадает во внутренние органы и в первую очередь в почки, что может стать причиной серьезных осложнений. Для того чтобы замедлить распространение яда до приезда врачей, нужно наложить на пораженную конечность жгут (прибегать к этому нужно только в том случае, если вы умеете), а затем туго перебинтовать ее по всей длине. Сразу после этого жгут следует снять. Таким образом, кровоток в укушенной конечности замедлится. Кровь будет выполнять свою функцию: питать ткани кислородом, но яд при этом не проникнет далеко за пределы места укуса. Для этой же цели очень важно обездвижить укушенную конечность. Пострадавшему нужно давать как можно больше питья, желательно простой воды.



Важно помнить, что ни в коем случае нельзя прижигать место укуса, обкалывать его раствором марганцовки, делать разрезы, употреблять алкоголь внутрь. Все это может только навредить. Пострадавшему можно только дать обезболивающее и средства от аллергии.

Против укусов применяют специальную сыворотку "Антигадюка". Ее компоненты нейтрализуют яд змеи. Действует сыворотка не мгновенно, до облегчения состояния может пройти несколько часов. Вполне вероятно, что, кроме сыворотки, потребуются другие лекарства для коррекции симптомов, которые яд уже успел вызвать. При своевременном лечении через 5-6 суток, а нередко и раньше, все неприятные ощущения полностью исчезнут.

Куда можно обратиться при укусе

Самостоятельно при укусе гадюки можно обратиться в следующие медцентры:

взрослым – НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского: Большая Сухаревская площадь, д. 3 (вход в приемное отделение с Грохольского переулка), справочные телефоны: 8 (495) 680-67-22, 680-89-76

детям – больница № 13 имени Н.Ф. Филатова: улица Садовая-Кудринская, дом 15, справочная служба: 8 (499) 254-91-29 , регистратура 8 (499) 254-25-26 .

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Отметим, что к смертельным исходам укус гадюки приводит примерно в трех процентах случаев. Но и здесь речь идет о гораздо более опасных разновидностях этой змеи, обитающих в степях и пустынях. Статистики по смертности от укусов гадюк в московском регионе не ведется. Судя по всему, таких случаев зафиксировано не было.

А чтобы избавится от гадюк на дачном участке, советуют, во-первых, регулярно скашивать траву и избавляться от куч прелой листвы, перегноя, сена, трухлявых пней и разного рода сырых мест - именно там любят жить змеи. Также можно опрыскать участок керосиновым раствором с водой в пропорции 1:2. Змеи не переносят этот запах.

Помимо этого, советуют принести из леса ежей, эти зверьки являются естественными врагами гадюк. Также хорошо помогают вибрационные устройства против кротов. Таким образом, вы отпугнете сразу двух нежелательных гостей. Но если, змей чересчур много, можно обратиться в МЧС Московской области, спасатели быстро справятся с этой проблемой.